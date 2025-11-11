鄭麗文馬場町秋祭鞠躬 何啟聖：徒然陷自我政治清算

國民黨主席鄭麗文日前在馬場町秋祭上，以90度鞠躬向「白色恐怖受難者」致意。致理科技大學行銷與流通管理系專任教授何啟聖今天表示，鄭麗文之舉，不是和解，而是價值錯置。不能換得兩岸善意，更換不到選票。陷入政治上的自我清算。

何啟聖今天以「國民黨最大的危機：自己的歷史，被自己的主席交給對手重寫」為題在臉書發文表示，今年馬場町秋祭上，國民黨主席鄭麗文以90度鞠躬向「白色恐怖受難者」致意，引發政壇震盪。爭議的核心不在於是否悼念冤案，而在於她以黨主席之身，選擇進入民進黨敘事框架，並以象徵性行動「補上民進黨三十年來最想得到、卻始終缺少的那一塊」。

他說，所有人都可以評論蔣介石，只有一個人不能模糊—中國國民黨的黨主席。

何啟聖表示，因為蔣中正不是普通的歷史人物，而是國民黨在台灣政權合法性的基礎：他在戰後重建社會秩序、推動土地改革、建立公務體系、奠定國軍防衛、啟動現代化經濟，這些形成了國民黨在台灣七、八十年存在的理由。

何啟聖表示，若黨主席不能為這段歷史維護最基本的正當性，反而以鞠躬方式象徵承認民進黨的白色恐怖敘事，那麼國民黨的歷史血脈就會被切斷，政黨的存在理由也會瞬間歸零。而這正是問題的核心。

何啟聖表示，民進黨30年來以白色恐怖為敘事武器，目的從來不是還原歷史，而是用「知青被殺」的故事去醜化蔣介石，進而推翻國民黨在台灣統治的正當性。他們一向刻意模糊兩件事：冤案與共諜不是同一類，政治錯誤與滲透行動不是同一件。

何啟聖指出，1949年之後，中共在台灣確實進行有系統的地下滲透：吸收軍公教、傳遞軍機、策動暴動、建立武裝網路，目標明確，就是推翻中華民國。冤案應該補償，但把敵後行動與司法瑕疵混成一鍋，才是真正的歷史扭曲。

何啟聖指出，然而鄭麗文不僅沒有指出這些差異，反而直接進入民進黨的敘事場域，把「白色恐怖」視為一體悼念的對象，等同替民進黨的語言工程蓋上藍營最高層級的印章。這不是和解，而是價值錯置。何啟聖說，更荒謬的是，鄭麗文竟把這樣的儀式行動包裝成「兩岸和平」。

何啟聖表示，白色恐怖與兩岸關係本質不同，國共內戰與今日國際政治也毫無等比關係，把悼念與和平硬湊在一起，並不能換得兩岸善意，更換不到選票。

何啟聖表示，事實上，鄭麗文這一鞠躬不但沒有吸引中間選民，反而嚇跑深藍、軍系、退役軍人等核心支持者。新的選票沒進來，固有的選票卻流失，這不是戰略，而是政治上的自我清算。

何啟聖表示，鄭麗文當然可以談和解，但和解必須建立在真實與分辨之上，而不是進入對手的框架、替對手完成敘事工程。

面對歷史，反省是必要的；但面對政治，失語就是失敗。國民黨要的是和解，不是跪姿；要的是未來，不是自毀根基。鄭麗文的90度鞠躬，不是超越，而是斷裂—斷了國民黨自己的故事，也斷了自身的正當性。