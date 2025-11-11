川普關稅若被判違憲…藍委促向美討回 龔明鑫允判決後2周提報告

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）、經濟部長龔明鑫（右）上午在立法院備詢。記者陳正興／攝影
行政院長卓榮泰（左）、經濟部長龔明鑫（右）上午在立法院備詢。記者陳正興／攝影

國民黨立委賴士葆今質詢指出，美國最高法院審理對等關稅案，美國總統川普可能會輸，經濟部、行政院長是否想過向川普討回業者這段時間被課徵的關稅？經濟部長龔明鑫表示，川普還有其他工具，比如232條款、301條款，提升我國競爭力比較重要，對於立委的提醒，龔明鑫允諾，待美國最高法院判決出爐後兩周提出報告。

賴士葆說，美國關稅談判，賴總統說10月22日說會有好的進展，至今快要一個月，談判何時可以搞定？卓榮泰答詢，現在已經到了最後階段，全世界也剩下台灣，台美雙方都希望盡快談妥，但時間點不是單方面由我方意願決定，政府承諾會努力盡快，「最近應該會有一些進展。」

賴士葆表示，經濟部前部長郭智輝曾說，除關稅以外，對傳統產業而言，最重要的是匯率，郭希望新台幣匯率是31元，業者則希望34元。對此，龔明鑫回應，政府官員不適合談匯率，只能講說匯率要保持穩定，短期間波動別太大，現在匯率差不多算穩定，大約30.9元。匯率是由市場在決定的，不是政府自己訂的。

賴士葆追問，美國最高法院審理對等關稅案，川普可能會輸、可能違憲，恐要賠20兆美金，經濟部、行政院長是否想過，向川普討回業者這段時間被課徵的關稅？卓榮泰答詢，對等關稅是美國對全世界普遍性的，不是單對我國，目前要脫離這樣全世界秩序是困難的。

龔明鑫也說，不知道大法官會怎麼判，但川普還有其他工具，比如232條款、301條款，很多項目已經搬到232條款，認為我方還是要做好準備，提升我國競爭力比較重要。賴士葆呼籲經濟部應預作規畫，若川普輸了要返還關稅，部分或全部也好，經濟部怎麼樣因應？龔明鑫允諾美國最高法院判決出爐後兩周提出。

美國 川普 經濟部長 賴士葆 龔明鑫
