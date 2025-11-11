快訊

鄭麗文秋祭挨批…趙少康：兩岸議題選舉要小心 她很聰明一定知道

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，致詞時表示，有人帶風向，故意誤導、扭曲這場活動。(本報資料照片)
國民黨主席鄭麗文上周出席白色恐怖秋祭，被質疑追思對象包括共諜吳石，引發熱議。中廣前董事長趙少康表示，鄭麗文有自己的觀點，但兩岸議題敏感，選舉時一定要小心，「鄭麗文很聰明，她一定會知道的。」

趙少康今受訪時表示，鄭麗文也說了，邀請單位並沒有說有吳石，既然她這樣講，大家就相信她，當然兩岸議題是很敏感的，所以選舉的時候一定要小心，不要被人家戴帽子。

至於外界擔心鄭麗文被貼標籤後，可能衝擊國民黨2026選情，趙少康說，貼上去的標籤也可以撕下來，選舉到底是在台灣，選民是台灣的選民，國民黨是要訴求台灣選民的支持，「選民支持你，你就會當選，選民不支持你就不會當選。」

趙少康說，所以道理很簡單，一切都以台灣選民的利益為重、以台灣前途為重，不管哪個政黨都是一樣的。

多位民進黨立委今質詢時也關切此事，要行政院長卓榮泰表達看法。卓榮泰在答覆民進黨立委何欣純質詢時也說，身為主要在野黨主席，參加活動必須相當敏感、注意且了解相關背景與歷史，傳統台灣民主運動下的政治受難者，是要將台灣從威權體制脫離出來，走向自由人權民主的體制。

卓榮泰說，共諜是要讓中國共產黨的極權體制取代中國國民黨的黨國體制，這程度截然不同，身為國民黨主席參加活動前，即使自己不知道，當社會討論好幾天之後，也應該了解、有警覺心。過去參加這個活動就會被引申是中國邀請涉台人員學習吳石精神的做法，變成雙方在做呼應，影響國內視聽。

卓榮泰說，政府必須積極與國內理念相同的政黨和國人，一起為保護中華民國主權安全，不能放棄原則，「這個責任，可能中國國民黨已經拋棄了，只有我們能做得到。」

