卓榮泰批鄭麗文：國民黨已與保衛中華民國主權理念背道而馳

國民黨主席鄭麗文因出席白色恐怖追思秋祭陷入「祭拜共諜吳石」爭議。行政院長卓榮泰表達遺憾，指鄭麗文不在乎社會觀感和歷史定位，無視對岸統戰台灣，跟人民距離太遙遠；保衛中華民國台灣主權的工作，已無法由鄭帶領的中國國民黨身上看到，也與此理念背道而馳。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委莊瑞雄詢問卓揆對鄭麗文公開參與共諜追思活動的看法。卓榮泰指出，「我表示遺憾」，當鄭麗文知道中國共產黨正大力吹捧吳石，甚至要求涉台人員學習吳石精神，竟不避諱參加此活動，「跟民眾的距離太遙遠了」。

卓榮泰不解，此事在這幾天討論熱度非常高，仍阻止不了中國國民黨主席參加這個活動，表示鄭麗文不在乎社會觀感，也不在乎歷史地位，更不在乎對岸用吳石精神加強對台灣統戰事實，跟人民距離實在太遙遠。

莊瑞雄指出，當中國透過經貿、宗教及文化滲透台灣各個角落，台灣各政黨領袖任務應是捍衛國家意識。

卓榮泰說明，共諜的工作是消滅國民黨和中華民國，與政治犯、思想犯不同，且身為國民黨主席，應該知道歷史和現實，當中國正在大力吹捧吳石，鄭麗文此舉已經陷入統戰，「大陸加強統戰結果就會出現」。

卓榮泰說，保衛中華民國台灣主權的工作，已經沒辦法由鄭麗文帶領的中國國民黨身上看到，也與這項理念背道而馳，未來政府應該跟國內所有民主自由人士，強化中華民國台灣主權安全的保障，必須堅持這樣的原則。