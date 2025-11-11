民進黨團：錢麗居留身分 尊重聯審會評估決定

華碩員工、陸配錢麗因經營解放軍粉專宣揚武統被註銷台灣身分及戶籍，近日遭大量檢舉，陸委會將召開聯審會評估是否取消居留身分。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，台灣是遵守人權的政府，任何權利的去除，都要非常審慎，尊重聯審會最後的決定。

錢麗經營解放軍粉專宣揚武統，內政部等機關日前認定，錢麗言行有危害台灣國家安全與社會安定之虞，被註銷台灣身分及戶籍。有媒體報導，很多中配看不慣她的極端言行向政府檢舉，希望政府取消錢麗的居留權，陸委會將召開聯審會，評估是否取消居留身分。

鍾佳濱上午接受媒體訪問時表示，台灣是一個民主、遵守人權的政府，也是一個自由的社會，對於任何權利的去除，都要非常審慎，因此陸委會決定召開聯審會，就目前錢麗的狀況是依親居留，外國人士在台灣依親居留必須受到相關法規要求，也有相關的保障，黨團尊重聯審會最後的決定。