明年度總預算遲未審查 卓榮泰：下周找時間跟韓國瑜正式談話
115年度中央政府總預算至今仍未付委，創下17年來最晚付委紀錄。國民黨立委賴士葆今質詢，問行政院長卓榮泰，是否要找立法院長韓國瑜溝通解決？到現在為止有找韓院長嗎？卓榮泰答詢，在總質詢結束前後，應該會跟韓院長有正式談話；據立法院議事日程，總質詢預計下周結束。
賴士葆質詢說，行政院不依法編列三讀通過的軍人加薪，現有1.2萬的人寧願被罰款也不當兵，警消退休預算也一樣不變列，而明年度總預算卡住，雖然台灣跟美國不同，新的預算沒有通過，舊有的項目可以留用，但新增項目不行，經濟部明年增加383億、國發會增加0.6億、農業部增加49億、國防部加上特別預算共增加3000多億之多。
賴士葆說，卓應找韓國瑜溝通一下，看怎麼樣解決，問卓揆現在為止有找韓院長嗎？
卓榮泰答詢，他跟韓院長在重要的時刻都有溝通，針對總預算付委，他認為在總質詢結束的前後，應該跟韓院長有個正式談話。
賴士葆說，總質詢下周就結束了。卓榮泰答詢「對啊，那也要看韓院長的時間。」並表示他會盡快與韓談話。
