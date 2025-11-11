快訊

影／保護主權安全 卓榮泰：現在的國民黨主席帶領下是不可能做到

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
行政院長卓榮泰上午在立法院備詢。記者陳正興／攝影
行政院長卓榮泰上午在立法院備詢。記者陳正興／攝影

國民黨主席鄭麗文上周六出席白色恐怖追思秋祭，被質疑追思對象包括吳石等共諜。行政院長卓榮泰上午在立法院答詢時表示，吳石是共諜，共諜工作是消滅國民黨，要把台灣完全納於中國共產黨統治當中，也就是要用中國共產黨集權統治，取代國民黨黨國體制，要消滅國民黨，身為國民黨主席應該了解歷史。

卓榮泰表示保護中華民國台灣主權安全，在現在的國民黨主席帶領下的國民黨是不可能做到，但政府要積極跟全國民主自由政黨跟國人一起努力。卓榮泰也感嘆蕭美琴副總統站上的是國際舞台，國民黨主席站上的卻是國共舞台，兩者差太多，當我國站上國際舞台，為台灣出聲時有很多人酸言酸語，但當國民黨主席站上國共舞台，加強對台統戰時，這些人卻沉默不出聲，這是台灣的一個社會現象，卓榮泰強調政府應該結合更多的自由民主認同的政黨跟國人，一起堅守立場，守護台灣的主權跟安全。

