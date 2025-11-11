頻跑公益活動引關注 高虹安出席心智障礙者親子運動會

第15屆全國心智障礙者親子運動大會聖火今抵達新竹市，市長高虹安也出席力挺公益，她說，為協助活動順利舉辦、讓更多選手能安心參與，市府今年也特別補助經費100萬元，全力支持大會進行，「這不只是經費的挹注，更代表市府對心智障礙者及其家庭的重視與支持」；由於縣市長選舉將在明年登場，高虹安近期曝光漸多，外界解讀備戰2026年大選意味濃厚。

高虹安表示，這道聖火不僅象徵比賽熱情，更點燃全國家庭間互相支持、彼此鼓勵的溫暖力量。感謝中華民國智障者家長總會長期推動身障權益，讓心智障礙者有機會站上舞台、展現自信；也肯定新竹市智障福利協進會繼2007年後，再度勇於承辦全國性賽事，用行動實踐「身障平權」的信念。

高虹安表示，竹市是一座「科技與溫度並行」的共融城市，讓每一位身心障礙者都能平等參與、便利生活，是市府持續努力的方向。她自2022年底上任以來，市府積極推動多項友善措施，包括擴大愛心卡使用範圍、提升點數，並首創開放農會、藥局使用，目前已可於全市9家農會、58家藥局使用。今年11月1日起，愛心卡點數提升至800點，農會與藥局點數各提升至200點，讓身障者出門更便利。

此外，高虹安說，市府的大型復康巴士即將上路，預計於明年下半年啟用大型復康巴士，讓行動不便者也能安心出遊，享受更多公共服務。針對許多家長反映早療補助6歲後中斷問題，市府也已研擬延長方案，預計明年起將弱勢兒少療育補助延長至18歲，預算已送議會審查，通過後即可上路，協助更多家庭減輕負擔。