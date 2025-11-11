賴總統：盼30年內 台灣再出至少3位諾貝爾獎得主

賴清德總統今（11日）在總統府頒發總統科學獎時表示，希望台灣能為世界科學發展做出更多貢獻，希望在30年內水到渠成，台灣在物理、化學及醫學領域內，至少能增加3位諾貝爾獎得主。

此次總統科學獎得主為中研院為生命科學組梁賡義院士及工程科學組葉均蔚院士。賴總統致詞時除了祝賀他們得獎，感謝他們的貢獻與付出外，也在立下台灣追求諾貝爾獎的目標時，幽默表示現場就有兩位可能的潛在人選。

賴總統表示，總統科學獎自2001年設立，今年邁入第13屆，歷屆得獎人都對學術研究懷抱熱情與熱忱，不僅在國際上享有盛名，更讓台灣提升國際競爭力；賴總統引用諾貝爾和平獎得主曼德拉說「在事情完成之前都看似不可能」，而今天的得獎者告訴大家，只要對未知的世界保持熱情與好奇，認真從基礎研究做起，並堅持努力到最後一刻，成功終將屬於我們，科學如此，其他領域也一樣。

賴總統提到瑞士洛桑學院公布的世界競爭力年報，台灣在69個受評比國家中，排名第6，是近10年來的最佳表現；其中，科學建設位居全球前5名，每千人研發人力全球第2，展現堅實的科研基礎與研發能量。他說，政府將持續做好基礎科學教育，推動高等教育深耕計畫，促進高教多元發展，協助大學追求國際一流地位，以及發展研究中心。

賴總統昨天在台灣大學參與台灣橋樑計畫開幕式，從今年到明年，一共邀請31位諾貝爾獎得主來台國際學術交流。

賴總統說，台灣將繼續努力，加深與世界的合作連結，將台灣建構成為全球知識創新的重要樞紐。

賴總統指出，政府也會在科學領域採取策略性的做法，結合民間力量，致力培育人才，提供更好的研究環境，讓台灣為世界的科學發展，做出更多貢獻，「希望在30年內水到渠成，台灣在物理、化學、醫學等3個領域內，至少增加3位諾貝爾獎得主。今天在場就有兩位潛在可能人選。」