快訊

三星Galaxy S26發表會不延後爆「明年2月準時開賣」！手機處理器意外曝光

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

桃園停班課掀議！北北基桃放假不同步 張善政曝2大關鍵

賴總統：盼30年內 台灣再出至少3位諾貝爾獎得主

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統今（11日）在總統府頒發總統科學獎時表示，希望台灣能為世界科學發展做出更多貢獻，希望在30年內水到渠成，台灣在物理、化學及醫學領域內，至少能增加3位諾貝爾獎得主。記者張文馨／攝影
賴清德總統今（11日）在總統府頒發總統科學獎時表示，希望台灣能為世界科學發展做出更多貢獻，希望在30年內水到渠成，台灣在物理、化學及醫學領域內，至少能增加3位諾貝爾獎得主。記者張文馨／攝影

賴清德總統今（11日）在總統府頒發總統科學獎時表示，希望台灣能為世界科學發展做出更多貢獻，希望在30年內水到渠成，台灣在物理、化學及醫學領域內，至少能增加3位諾貝爾獎得主。

此次總統科學獎得主為中研院為生命科學組梁賡義院士及工程科學組葉均蔚院士。賴總統致詞時除了祝賀他們得獎，感謝他們的貢獻與付出外，也在立下台灣追求諾貝爾獎的目標時，幽默表示現場就有兩位可能的潛在人選。

賴總統表示，總統科學獎自2001年設立，今年邁入第13屆，歷屆得獎人都對學術研究懷抱熱情與熱忱，不僅在國際上享有盛名，更讓台灣提升國際競爭力；賴總統引用諾貝爾和平獎得主曼德拉說「在事情完成之前都看似不可能」，而今天的得獎者告訴大家，只要對未知的世界保持熱情與好奇，認真從基礎研究做起，並堅持努力到最後一刻，成功終將屬於我們，科學如此，其他領域也一樣。

賴總統提到瑞士洛桑學院公布的世界競爭力年報，台灣在69個受評比國家中，排名第6，是近10年來的最佳表現；其中，科學建設位居全球前5名，每千人研發人力全球第2，展現堅實的科研基礎與研發能量。他說，政府將持續做好基礎科學教育，推動高等教育深耕計畫，促進高教多元發展，協助大學追求國際一流地位，以及發展研究中心。 

賴總統昨天在台灣大學參與台灣橋樑計畫開幕式，從今年到明年，一共邀請31位諾貝爾獎得主來台國際學術交流。 

賴總統說，台灣將繼續努力，加深與世界的合作連結，將台灣建構成為全球知識創新的重要樞紐。

賴總統指出，政府也會在科學領域採取策略性的做法，結合民間力量，致力培育人才，提供更好的研究環境，讓台灣為世界的科學發展，做出更多貢獻，「希望在30年內水到渠成，台灣在物理、化學、醫學等3個領域內，至少增加3位諾貝爾獎得主。今天在場就有兩位潛在可能人選。」

科學 諾貝爾獎 賴清德
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

韓媒：總統辦公室12月將搬回青瓦台 官邸評估中

當年有遺憾 陳水扁：盼賴總統成在歐洲議會演說第一人

BBC拼接演講內容 川普威脅提起310億元訴訟

DNA之父華森97歲辭世 曾獲諾貝爾獎陷歧視爭議

相關新聞

鄭麗文秋祭生波…醫曝吳石入列追思原因 要鄭喊11個字就好

國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭，追思對象包括共諜吳石惹議。時事評論家、醫師沈政男說，這次吳石入列秋祭只因被拍了陸劇，鄭...

「太子集團控股」詐騙案多數交保 羅智強轟：民進黨消極被動不作為

「太子集團控股」詐騙案震驚全台，國民黨立院黨團書記長羅智強批評，詐騙橫行就是因民進黨消極不作為；黨團首席副書記長林沛祥說...

鄭麗文馬場町秋祭鞠躬 何啟聖：徒然陷自我政治清算

國民黨主席鄭麗文日前在馬場町秋祭上，以90度鞠躬向「白色恐怖受難者」致意。致理科技大學行銷與流通管理系專任教授何啟聖今天...

川普關稅若被判違憲…藍委促向美討回 龔明鑫允判決後2周提報告

國民黨立委賴士葆今質詢指出，美國最高法院審理對等關稅案，美國總統川普可能會輸，經濟部、行政院長是否想過向川普討回業者這段...

鄭麗文秋祭挨批…趙少康：兩岸議題選舉要小心 她很聰明一定知道

國民黨主席鄭麗文上周出席白色恐怖秋祭，被質疑追思對象包括共諜吳石，引發熱議。中廣前董事長趙少康表示，鄭麗文有自己的觀點，...

卓榮泰批鄭麗文：國民黨已與保衛中華民國主權理念背道而馳

國民黨主席鄭麗文因出席白色恐怖追思秋祭陷入「祭拜共諜吳石」爭議。行政院長卓榮泰表達遺憾，指鄭麗文不在乎社會觀感和歷史定位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。