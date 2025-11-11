謠傳捐80億歐元換蕭美琴IPAC演說 卓榮泰：一定嚴查速辦

副總統蕭美琴日前應邀出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）布魯塞爾年會後，網路謠傳「台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，外交部已報警。民進黨立委何欣純今質詢時詢問追查進度，以及是否有外力介入？行政院長卓榮泰表示，還要進一步溯源追索，一定堅持原則，嚴查速辦。

卓榮泰今率內閣成員赴立法院施政報告及備詢。

對於何欣純詢問追查進度，卓榮泰表示，此事件充分看出賴清德總統帶領的國安及外交團隊，一直是戰戰兢兢從事台灣的對外關係，好不容易得到這樣的機會，副總統蕭美琴也是銜總統之命，在非常巧妙的安排下，到國外參加這樣的會議，國人應該給予更多的鼓勵，甚至希望帶回來更好的訊息，而不是用這樣的方式抵消自己的作戰士氣或者對外的努力工作，這是值得深思的。

卓榮泰說，就目前為止，總統府已經正式否認且予以駁斥，政府已循正常的管道，請檢調單位針對不實的散播謠言者，一定要做進一步的追查。

何欣純表示，希望政院密切且嚴厲的要求，防止網路不斷造謠。卓榮泰說，一定堅持原則，嚴查速辦。