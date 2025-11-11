再批鄭麗文馬場町祭拜 蔡正元：自以爲是的和解造成進退維谷

國民黨主席鄭麗文上周出席白色恐怖秋祭，被質疑追思對象包括共諜吳石，掀起波瀾。前立委蔡正元連發數篇臉書文批評，今又再度發文指出，國民黨常有人自以為是的搞和解，反而陷入否定反共的歷史而自失立場，「祭拜馬場町就是這種自以為是的和解所造成的進退維谷。」

蔡正元指出，中共從1949年10月1日至今有著驚人的歷史蛻變，基本上1949年10月1日開始，毛澤東「用共產主義改變了中國」，自1950年至1975年，先後發動「鎮壓反革命」鞏固政權、發動「三反五反」整肅工商業者、「肅清反革命運動」、「大鳴大放運動」、「人民公社化運動」、「大躍進運動」、「拔白旗 插紅旗運動」、「反右傾運動」、「四清五反運動」、「文化大革命」、「批鄧右傾翻案風」。

蔡正元說，這一連串的「運動」死傷枕藉功過自有公評，但把中國搞得貧窮落後卻是不爭的事實，蔣介石在這個階段的「反共」政策和理論，是建立在什麼是中國應走的道路的爭論上，也有了國際輿論的依托和支撐。

但是1978年12月18日開始，鄧小平「用中國改變了共產主義」，發明「中國特色社會主義」，主張「實踐是檢驗真理的唯一標準」、「不管黑貓白貓 能抓老鼠就是好貓」、「ㄧ國兩制 和平統一」，至今47年造就了驚人的中國和平崛起。

蔡正元說，面對毛澤東式的共產黨，蔣介石搞反共是有一定的道理，但是面對鄧小平式的共產黨，再搞什麼反共就會顯得格格不入。因此不論李登輝的「九二共識」、連戰的「連胡五項願景」、馬英九的ECFA，都是國民黨面對鄧小平式的共產黨，試圖走出一條國共和解交流合作的道路。

不過，他說，國共和解交流卻面臨兩個障礙，一個是國民黨輸掉選舉變成被民進黨鎮壓的對象，兩岸的問題也從「中國道路」的爭論，變質為「一中一台」的統獨問題。一個是小障礙，大陸不斷有影片在「複習」國共鬥爭的歷史，大都是拿毛澤東時代的共產黨的視角，在審判蔣介石時代的國民黨的作為，而不是「習馬會」時代確立了的，連戰和胡錦濤所建立的國共諒解。

蔡正元說，國民黨夾在這些歷史矛盾中，既要面對民進黨的殘酷鬥爭，也要面對美國勢力的龐大壓力，更要面對共產黨難以解讀的政策變化，難免常陷入不知所措的慌亂中。

他也直指，國民黨因此常有人自以為是的搞和解，結果卻不是與鄧小平的共產黨實質和解，而是跑去與毛澤東的共產黨精神和解，反而陷入否定反共的歷史而自失立場，祭拜馬場町就是這種自以為是的和解所造成的進退維谷，尤其是大陸影片「沉默的榮耀」熱映後，問題更是麻煩。