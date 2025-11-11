賴瑞隆登記市長初選：讓高雄變得更偉大
民進黨立委賴瑞隆今天前往民進黨中央黨部登記高雄市長初選。他表示，過去20多年來，高雄不斷轉型進步，接下來這一棒非常關鍵且重要，穩健推動高雄各項發展，延續各項光榮成為重要的責任，希望接棒延續謝長廷、陳菊、陳其邁的優異政績，讓高雄變得更偉大，希望獲得市民支持，在初選、大選過關。
賴瑞隆指出，他嫻熟於市政，是與國民黨高雄市長擬參選人柯志恩最大的差異，20年來高雄的轉型進步他都有參與，在內部民調更是最多領先柯志恩20個百分點，相信民進黨只要持續在正確施政獲得人民信任，將能得到更多支持。
賴瑞隆說，民進黨最大的力量在於團結，大家都有熱情理想為高雄付出，經過良性競爭，最後一定會團結一致，一起守住高雄，
