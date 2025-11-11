快訊

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

羅浮宮劫案現場「神祕型男」身分揭曉…他是15歲的外交官之子

三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人

賴瑞隆登記市長初選：讓高雄變得更偉大

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委賴瑞隆。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委賴瑞隆。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委賴瑞隆今天前往民進黨中央黨部登記高雄市長初選。他表示，過去20多年來，高雄不斷轉型進步，接下來這一棒非常關鍵且重要，穩健推動高雄各項發展，延續各項光榮成為重要的責任，希望接棒延續謝長廷陳菊陳其邁的優異政績，讓高雄變得更偉大，希望獲得市民支持，在初選、大選過關。

賴瑞隆指出，他嫻熟於市政，是與國民黨高雄市長擬參選人柯志恩最大的差異，20年來高雄的轉型進步他都有參與，在內部民調更是最多領先柯志恩20個百分點，相信民進黨只要持續在正確施政獲得人民信任，將能得到更多支持。

賴瑞隆說，民進黨最大的力量在於團結，大家都有熱情理想為高雄付出，經過良性競爭，最後一定會團結一致，一起守住高雄，

民進黨 賴瑞隆 高雄市 謝長廷 陳菊 陳其邁
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／遭民進黨初選立委圍剿 柯志恩：支持邱議瑩就是支持總統府養共諜嗎？

邱議瑩喊「支持柯志恩就是挺鄭麗文」 3對手這樣說

自詡「最大公約數」 許智傑：我比賴瑞隆更有機會贏過柯志恩

初選提款機？爭取高雄市長提名的綠委齊攻鄭麗文波及柯志恩

相關新聞

賴瑞隆登記市長初選：讓高雄變得更偉大

民進黨立委賴瑞隆今天前往民進黨中央黨部登記高雄市長初選。他表示，過去20多年來，高雄不斷轉型進步，接下來這一棒非常關鍵且...

何志勇宣布參選新竹市長 拋2026藍白合示範區

交通部前部長葉匡時日前在臉書透露，前國民黨發言人、新竹清華大學通識中心兼任助理教授何志勇有意競選新竹市長。何志勇在臉書上...

王世堅點名戰蔣萬安 卓榮泰笑稱4年「選」一次：首都市長要配合中央

民進黨立委王世堅指出，台北市長蔣萬安有95％機率會成功連任，民進黨若推出行政院副院長鄭麗君或行政院長卓榮泰參選，「才是真...

「總統因素」成變數？ 陳亭妃：賴是公共財 不擔心影響初選

民進黨台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選開跑，身兼黨主席的賴清德總統被視為影響初選結果的關鍵。台南市長上演立委陳亭妃與林俊...

綠縣市長初選登記首日 邱議瑩、林俊憲搶頭香

民進黨台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選昨起開放領表登記，參選高雄市長的立委邱議瑩搶頭香喊「我準備好了」，拚延續高雄市長陳...

張善政談2026連任「有信心」 藍、綠黨部主委這麼說

桃園市長張善政今在議會總質詢，被綠營議員詢問對連任是否有信心？張不假思索回應「一定要有」，這也是張善政面對2026年市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。