民進黨團盼通盤檢討財劃法 喊話政院11月底前提出版本

外界關注行政院何時提出「財政收支劃分法」修正草案，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，在野黨去年主導財劃法修法，中央統籌分配款大舉移到地方，然而相關事權並未隨之移撥，現在需要有完整的配套措施，希望行政院在11月底前提出版本。

立法院財政委員會今天協商「財政收支劃分法」修正草案，鍾佳濱上午接受媒體聯訪時指出，在野黨去年主導財劃法修法，中央統籌分配款大舉移到地方，然而相關事權並未隨之移撥，行政院長卓榮泰承諾12月底前修法版本，民進黨團已經多次表達，因為本會期是預算會期，「希望不要拖到12月，行政院11月底前就提出版本。」

鍾佳濱說明，立法院財政委員會今天為此進行協商，討論離島本來要分配的統籌分配稅款，「我們希望不要只見秋毫、不見輿薪，不要只有做局部修改，而是要做全盤檢討」，過去大家都常講要把餅做大，儘管這些說法都是老生常談，還是呼籲行政院盡快提出完整配套。

鍾佳濱說，財劃法的修正不僅要把餅做大，也要讓地方得到更多統籌分配稅款，事權隨財政移撥的作法更要明確化，中央與地方才不會有所爭執。

鍾佳濱表示，財劃法攸關台灣各級政府能否有效執行預算，呼籲在野黨應該全盤思考、不要只做局部修改，否則無法改變這段時間造成的紛爭，而行政院在跟地方政府討論過後，也應該提出完善的制度性解決方案，「有多少錢辦多少事，錢少做不了事，錢多就要把事情做好」，希望能夠藉此得到有制度且全面性的解決方法。