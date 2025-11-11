快訊

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

羅浮宮劫案現場「神祕型男」身分揭曉…他是15歲的外交官之子

三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人

民進黨團盼通盤檢討財劃法 喊話政院11月底前提出版本

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱。圖／聯合報系資料照片

外界關注行政院何時提出「財政收支劃分法」修正草案，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，在野黨去年主導財劃法修法，中央統籌分配款大舉移到地方，然而相關事權並未隨之移撥，現在需要有完整的配套措施，希望行政院在11月底前提出版本。

立法院財政委員會今天協商「財政收支劃分法」修正草案，鍾佳濱上午接受媒體聯訪時指出，在野黨去年主導財劃法修法，中央統籌分配款大舉移到地方，然而相關事權並未隨之移撥，行政院長卓榮泰承諾12月底前修法版本，民進黨團已經多次表達，因為本會期是預算會期，「希望不要拖到12月，行政院11月底前就提出版本。」

鍾佳濱說明，立法院財政委員會今天為此進行協商，討論離島本來要分配的統籌分配稅款，「我們希望不要只見秋毫、不見輿薪，不要只有做局部修改，而是要做全盤檢討」，過去大家都常講要把餅做大，儘管這些說法都是老生常談，還是呼籲行政院盡快提出完整配套。

鍾佳濱說，財劃法的修正不僅要把餅做大，也要讓地方得到更多統籌分配稅款，事權隨財政移撥的作法更要明確化，中央與地方才不會有所爭執。

鍾佳濱表示，財劃法攸關台灣各級政府能否有效執行預算，呼籲在野黨應該全盤思考、不要只做局部修改，否則無法改變這段時間造成的紛爭，而行政院在跟地方政府討論過後，也應該提出完善的制度性解決方案，「有多少錢辦多少事，錢少做不了事，錢多就要把事情做好」，希望能夠藉此得到有制度且全面性的解決方法。

行政院 財政收支劃分法 鍾佳濱
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

AIT本周會鄭麗文？民進黨團：關切能否履行國防預算達GDP5％

綠：中國外交官揚言斬首高市早苗 不合外交行為

【重磅快評】賴清德重啟核電？蔡英文捍衛神主牌最後尊嚴

國軍採購延宕挨轟 民進黨團也看不下去：貨沒到手不會付錢

相關新聞

再批鄭麗文馬場町祭拜 蔡正元：自以爲是的和解造成進退維谷

國民黨主席鄭麗文上周出席白色恐怖秋祭，被質疑追思對象包括共諜吳石，掀起波瀾。前立委蔡正元連發數篇臉書文批評，今又再度發文...

謠傳捐80億歐元換蕭美琴IPAC演說 卓榮泰：一定嚴查速辦

副總統蕭美琴日前應邀出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）布魯塞爾年會後，網路謠傳「台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，外交...

民進黨團盼通盤檢討財劃法 喊話政院11月底前提出版本

外界關注行政院何時提出「財政收支劃分法」修正草案，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，在野黨去年主導財劃法修法，中央統...

論總預算互批「為政治目的」 卓榮泰、吳宗憲唇槍舌戰

行政院長卓榮泰今天赴立法院備詢，國民黨立委吳宗憲質詢時再批政府不依法編列警消等相關預算。卓揆回應，這已違法違憲，「不要為...

卓榮泰：蕭美琴站上國際舞台 鄭麗文卻站國共舞台

國民黨主席鄭麗文上周六出席白色恐怖追思秋祭，被質疑追思對象包括吳石等共諜。行政院長卓榮泰今在立院答覆民進黨立委林楚茵質詢...

避免文化部不提名讓舊董事會把持公視 羅智強：已提案不得延任

公視本屆董監事任期已在5月19日屆滿，迄今未提出下一屆的董事提名名單。國民黨團書記長羅智強說，既然文化部辜負公視法延任的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。