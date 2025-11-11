總預算案遭提復議 卓榮泰擬下周找韓國瑜溝通

民眾黨團不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，對115年度總預算案提出復議。行政院長卓榮泰今天表示，本會期總質詢結束前後，找立法院長韓國瑜溝通。根據立法院議事日程，總質詢預計下周結束。

行政院8月通過115年度中央政府總預算案，暫緩編列志願役加薪以及提高警察人員所得替代率預算，強調主要是考量不同公務員的公平性、衡平性，且有違憲疑慮，因此聲請釋憲，若釋憲結果未違憲，將追溯補齊。

台灣民眾黨立法院黨團不滿行政院作法，10月7日在立法院會，對115年度中央政府總預算案提出復議，立法院長韓國瑜裁示另定期處理。卓榮泰當時表示，希望立法院跟行政院能就此事有更多討論，也請韓國瑜主持會議，共同協商。

立法院會上午繼續總質詢，國民黨立委賴士葆指出，明年度總預算卡住，但台灣跟美國不同，依規定雖然預算案沒通過，舊有的項目可以留用，但新增項目不行。經濟部明年增加383億元、國發會增加0.6億、農業部增加49億、國防部加上特別預算共增加3000多億元。賴士葆詢問卓榮泰是否已找韓國瑜溝通。

卓榮泰說，他跟韓國瑜在重要的時刻都有溝通，針對總預算案，他在本會期立法院總質詢結束前後，應該會跟韓國瑜有正式談話。

賴士葆詢問，大概什麼時候，總質詢下周就會結束，希望能夠盡快。卓榮泰說，要看韓國瑜的時間，如果韓國瑜同意，也請賴士葆參加，大家一起努力。