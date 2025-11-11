快訊

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

羅浮宮劫案現場「神祕型男」身分揭曉…他是15歲的外交官之子

三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人

總預算案遭提復議 卓榮泰擬下周找韓國瑜溝通

中央社／ 台北11日電

民眾黨團不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，對115年度總預算案提出復議。行政院長卓榮泰今天表示，本會期總質詢結束前後，找立法院長韓國瑜溝通。根據立法院議事日程，總質詢預計下周結束。

行政院8月通過115年度中央政府總預算案，暫緩編列志願役加薪以及提高警察人員所得替代率預算，強調主要是考量不同公務員的公平性、衡平性，且有違憲疑慮，因此聲請釋憲，若釋憲結果未違憲，將追溯補齊。

台灣民眾黨立法院黨團不滿行政院作法，10月7日在立法院會，對115年度中央政府總預算案提出復議，立法院長韓國瑜裁示另定期處理。卓榮泰當時表示，希望立法院跟行政院能就此事有更多討論，也請韓國瑜主持會議，共同協商。

立法院會上午繼續總質詢，國民黨立委賴士葆指出，明年度總預算卡住，但台灣跟美國不同，依規定雖然預算案沒通過，舊有的項目可以留用，但新增項目不行。經濟部明年增加383億元、國發會增加0.6億、農業部增加49億、國防部加上特別預算共增加3000多億元。賴士葆詢問卓榮泰是否已找韓國瑜溝通。

卓榮泰說，他跟韓國瑜在重要的時刻都有溝通，針對總預算案，他在本會期立法院總質詢結束前後，應該會跟韓國瑜有正式談話。

賴士葆詢問，大概什麼時候，總質詢下周就會結束，希望能夠盡快。卓榮泰說，要看韓國瑜的時間，如果韓國瑜同意，也請賴士葆參加，大家一起努力。

韓國瑜 行政院
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

論總預算互批「為政治目的」 卓榮泰、吳宗憲唇槍舌戰

卓榮泰：蕭美琴站上國際舞台 鄭麗文卻站國共舞台

花蓮颱風決策挨轟慢半拍 卓榮泰盼中央、地方統一合作規劃

【重磅快評】又怪韓國瑜？綠委有事鍾無艷、無事夏迎春

相關新聞

王世堅點名選北市長挨酸 卓榮泰：我不會是砲灰

2026年地方選舉各地縣市首長人選逐漸浮出水面，針對台北市長人選，民進黨立委王世堅日前受訪稱，台北市長蔣萬安有95%機會...

再批鄭麗文馬場町祭拜 蔡正元：自以爲是的和解造成進退維谷

國民黨主席鄭麗文上周出席白色恐怖秋祭，被質疑追思對象包括共諜吳石，掀起波瀾。前立委蔡正元連發數篇臉書文批評，今又再度發文...

謠傳捐80億歐元換蕭美琴IPAC演說 卓榮泰：一定嚴查速辦

副總統蕭美琴日前應邀出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）布魯塞爾年會後，網路謠傳「台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，外交...

民進黨團盼通盤檢討財劃法 喊話政院11月底前提出版本

外界關注行政院何時提出「財政收支劃分法」修正草案，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，在野黨去年主導財劃法修法，中央統...

論總預算互批「為政治目的」 卓榮泰、吳宗憲唇槍舌戰

行政院長卓榮泰今天赴立法院備詢，國民黨立委吳宗憲質詢時再批政府不依法編列警消等相關預算。卓揆回應，這已違法違憲，「不要為...

卓榮泰：蕭美琴站上國際舞台 鄭麗文卻站國共舞台

國民黨主席鄭麗文上周六出席白色恐怖追思秋祭，被質疑追思對象包括吳石等共諜。行政院長卓榮泰今在立院答覆民進黨立委林楚茵質詢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。