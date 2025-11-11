快訊

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

羅浮宮劫案現場「神祕型男」身分揭曉…他是15歲的外交官之子

三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人

論總預算互批「為政治目的」 卓榮泰、吳宗憲唇槍舌戰

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）今天出席立法院院會並備詢，吳宗憲質詢（右）總預算相關議題。圖／取自UDN TV
行政院長卓榮泰（左）今天出席立法院院會並備詢，吳宗憲質詢（右）總預算相關議題。圖／取自UDN TV

行政院長卓榮泰今天赴立法院備詢，國民黨立委吳宗憲質詢時再批政府不依法編列警消等相關預算。卓揆回應，這已違法違憲，「不要為政治目的置法律而不顧」，若先編結果違憲，那他就變違憲院長，雙方來回攻防不斷；不過他最後也承諾，若釋憲結果合憲，會準備好相關預算及程序。

吳宗憲質詢時一一詢問民眾分別有閃兵、不繳稅、被判有罪等情況是不是可以不服而提釋憲？卓榮泰回應，這些問題裡面很多陷阱，其實法律都有相關依據。

吳宗憲批評，立法院三讀通過的就是法律，但行政院竟可不遵守，認為說聲請釋憲中，所以可以不用遵守。卓榮泰回應，因為立法院通過的法律案、預算案，大幅增加政府歲出，卻沒有徵詢行政院，也沒有指出資金來源，違反憲法及預算法，他一而再、再而三提醒大院委員，請吳宗憲「不要為政治目的置法律而不顧」；吳宗憲則反嗆卓越榮泰，「不要為政治目的不編列預算」。

卓榮泰質疑，為什麼大法官不能暫時處分？大法官名單也是被在野黨立委封殺；吳宗憲則說，那他可以陪卓榮泰一起到總統府前請命，拜託總統快提名。卓榮泰直呼，大法官提名名單也提兩次了；吳宗憲轟「你講這什麼話？」，卓榮泰反嗆「中國話、台灣話啦」。

吳宗憲批評，立法院難道是立法局？卓榮泰回應，這就是黨意凌駕民意。吳宗憲指出，憲訴法43、52條，很明顯擺在那邊，民進黨政府失信於民；卓榮泰則批「你今天是立委，不是檢察官」，無權說誰違法不違法；吳宗憲反嗆「你今天要去當你的大法官就去當」。

卓榮泰表示，若還沒等釋憲就先編相關預算，結果出來違憲，那他不就變成違憲院長？吳宗憲直呼，歷任行政院沒有人這樣幹；卓榮泰也說，歷屆國會也沒有人這樣幹。吳宗憲還批，卓榮泰已成為法律系學生負面教材；卓榮泰表示，法律系也有老師跟他說要堅守憲法立場。

吳宗憲表示，大法官宣告違憲前，所有作為都是合法合憲；卓榮泰則說，「委員您也有志於參選地方首長，如果地方議會增加預算，不經過您的同意，您作何感想？」

雙方多次來回攻防，吳宗憲表示，最後還是要請卓榮泰承諾兩點，第一是若釋憲結果合憲，要公告追溯補回的SOP，讓人民安心；第二是應有3萬8000多名警消適用依法請領退休待遇，要讓每人查詢確切情況。卓榮泰表示，若到那天，內政部等單位會把程序、預算都準備好。

行政院長卓榮泰上午在立法院備詢。記者陳正興／攝影
行政院長卓榮泰上午在立法院備詢。記者陳正興／攝影

卓榮泰 大法官 法律系 吳宗憲
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

卓榮泰：蕭美琴站上國際舞台 鄭麗文卻站國共舞台

花蓮颱風決策挨轟慢半拍 卓榮泰盼中央、地方統一合作規劃

颱風來襲光復鄉警戒 卓榮泰：盼地方依中央訊息統一規劃

王世堅點名戰蔣萬安 卓榮泰笑稱4年「選」一次：首都市長要配合中央

相關新聞

謠傳捐80億歐元換蕭美琴IPAC演說 卓榮泰：一定嚴查速辦

副總統蕭美琴日前應邀出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）布魯塞爾年會後，網路謠傳「台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，外交...

賴瑞隆登記市長初選：讓高雄變得更偉大

民進黨立委賴瑞隆今天前往民進黨中央黨部登記高雄市長初選。他表示，過去20多年來，高雄不斷轉型進步，接下來這一棒非常關鍵且...

民進黨團盼通盤檢討財劃法 喊話政院11月底前提出版本

外界關注行政院何時提出「財政收支劃分法」修正草案，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，在野黨去年主導財劃法修法，中央統...

論總預算互批「為政治目的」 卓榮泰、吳宗憲唇槍舌戰

行政院長卓榮泰今天赴立法院備詢，國民黨立委吳宗憲質詢時再批政府不依法編列警消等相關預算。卓揆回應，這已違法違憲，「不要為...

卓榮泰：蕭美琴站上國際舞台 鄭麗文卻站國共舞台

國民黨主席鄭麗文上周六出席白色恐怖追思秋祭，被質疑追思對象包括吳石等共諜。行政院長卓榮泰今在立院答覆民進黨立委林楚茵質詢...

避免文化部不提名讓舊董事會把持公視 羅智強：已提案不得延任

公視本屆董監事任期已在5月19日屆滿，迄今未提出下一屆的董事提名名單。國民黨團書記長羅智強說，既然文化部辜負公視法延任的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。