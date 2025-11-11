論總預算互批「為政治目的」 卓榮泰、吳宗憲唇槍舌戰

行政院長卓榮泰今天赴立法院備詢，國民黨立委吳宗憲質詢時再批政府不依法編列警消等相關預算。卓揆回應，這已違法違憲，「不要為政治目的置法律而不顧」，若先編結果違憲，那他就變違憲院長，雙方來回攻防不斷；不過他最後也承諾，若釋憲結果合憲，會準備好相關預算及程序。

吳宗憲質詢時一一詢問民眾分別有閃兵、不繳稅、被判有罪等情況是不是可以不服而提釋憲？卓榮泰回應，這些問題裡面很多陷阱，其實法律都有相關依據。

吳宗憲批評，立法院三讀通過的就是法律，但行政院竟可不遵守，認為說聲請釋憲中，所以可以不用遵守。卓榮泰回應，因為立法院通過的法律案、預算案，大幅增加政府歲出，卻沒有徵詢行政院，也沒有指出資金來源，違反憲法及預算法，他一而再、再而三提醒大院委員，請吳宗憲「不要為政治目的置法律而不顧」；吳宗憲則反嗆卓越榮泰，「不要為政治目的不編列預算」。

卓榮泰質疑，為什麼大法官不能暫時處分？大法官名單也是被在野黨立委封殺；吳宗憲則說，那他可以陪卓榮泰一起到總統府前請命，拜託總統快提名。卓榮泰直呼，大法官提名名單也提兩次了；吳宗憲轟「你講這什麼話？」，卓榮泰反嗆「中國話、台灣話啦」。

吳宗憲批評，立法院難道是立法局？卓榮泰回應，這就是黨意凌駕民意。吳宗憲指出，憲訴法43、52條，很明顯擺在那邊，民進黨政府失信於民；卓榮泰則批「你今天是立委，不是檢察官」，無權說誰違法不違法；吳宗憲反嗆「你今天要去當你的大法官就去當」。

卓榮泰表示，若還沒等釋憲就先編相關預算，結果出來違憲，那他不就變成違憲院長？吳宗憲直呼，歷任行政院沒有人這樣幹；卓榮泰也說，歷屆國會也沒有人這樣幹。吳宗憲還批，卓榮泰已成為法律系學生負面教材；卓榮泰表示，法律系也有老師跟他說要堅守憲法立場。

吳宗憲表示，大法官宣告違憲前，所有作為都是合法合憲；卓榮泰則說，「委員您也有志於參選地方首長，如果地方議會增加預算，不經過您的同意，您作何感想？」