快訊

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

羅浮宮劫案現場「神祕型男」身分揭曉…他是15歲的外交官之子

三星Galaxy S26+渲染圖外觀曝光！旗艦機Galaxy S26 Ultra自拍能塞更多人

聽新聞
0:00 / 0:00

財劃法今協商 民進黨團籲應整體制度性修改

中央社／ 台北11日電

立法院財政委員會今天就國民黨立法院黨團所提財政收支劃分法修正草案進行黨團協商，民進黨團幹事長鍾佳濱說，黨團主張財劃法能做整體制度性修改，呼籲在野黨不要只做局部修改，行政院也能提出制度性解決方案，除了把餅做大，也要讓地方政府有更多的財政自主權。

立院財政委員會今天就國民黨團所財劃法第16條之1及第38條之2條文修正草案等案，鍾佳濱會前表達黨團立場。

鍾佳濱表示，財劃法歷經去年在野黨主導下大修，固然有所謂的將中央的統籌分配稅款，大舉移到地方政府，但相關事權沒有隨之移撥，造成財劃法未來執行的困擾。

他說，今天協商是要處理離島本來要分配的統籌分配稅款，因去年財劃法修改後造成障礙，呼籲在野黨不要「只見秋毫，不見輿薪」，不要只有做局部修改，應該做全盤檢討。

鍾佳濱指出，行政院長卓榮泰先前承諾要在12月底前提出版本，由於立院本會期是預算會期，希望行政院能在11月底前就提出財劃法修法版本及完整配套，不僅把餅做大，地方政府都能得到比過去更多統籌分配稅款支應，事權隨財政權一致也要明確化，才不會在未來中央跟地方政府為了事權、財政的移轉而有所爭執。

鍾佳濱說，財劃法攸關台灣各級政府能否有效為人民執行預算並達成預算的目的，呼籲在野黨應該全盤思考，千萬不要只做局部修改，否則無法改變這段時間以來財劃法造成的紛爭。

他指出，期待行政院已經跟地方財政當局討論後，也能夠提出一個完善的制度性解決方案，不只把餅做大，地方政府得到比過去更多的財政自主權，有多少錢辦多少事，錢多了就要把事情做好，這是民進黨團對於財劃法未來整體制度性的修改的態度。

財劃法 財政收支劃分法 行政院
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

AIT本周會鄭麗文？民進黨團：關切能否履行國防預算達GDP5％

綠：中國外交官揚言斬首高市早苗 不合外交行為

【重磅快評】賴清德重啟核電？蔡英文捍衛神主牌最後尊嚴

國軍採購延宕挨轟 民進黨團也看不下去：貨沒到手不會付錢

相關新聞

王世堅點名選北市長挨酸 卓榮泰：我不會是砲灰

2026年地方選舉各地縣市首長人選逐漸浮出水面，針對台北市長人選，民進黨立委王世堅日前受訪稱，台北市長蔣萬安有95%機會...

再批鄭麗文馬場町祭拜 蔡正元：自以爲是的和解造成進退維谷

國民黨主席鄭麗文上周出席白色恐怖秋祭，被質疑追思對象包括共諜吳石，掀起波瀾。前立委蔡正元連發數篇臉書文批評，今又再度發文...

謠傳捐80億歐元換蕭美琴IPAC演說 卓榮泰：一定嚴查速辦

副總統蕭美琴日前應邀出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）布魯塞爾年會後，網路謠傳「台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，外交...

民進黨團盼通盤檢討財劃法 喊話政院11月底前提出版本

外界關注行政院何時提出「財政收支劃分法」修正草案，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，在野黨去年主導財劃法修法，中央統...

論總預算互批「為政治目的」 卓榮泰、吳宗憲唇槍舌戰

行政院長卓榮泰今天赴立法院備詢，國民黨立委吳宗憲質詢時再批政府不依法編列警消等相關預算。卓揆回應，這已違法違憲，「不要為...

卓榮泰：蕭美琴站上國際舞台 鄭麗文卻站國共舞台

國民黨主席鄭麗文上周六出席白色恐怖追思秋祭，被質疑追思對象包括吳石等共諜。行政院長卓榮泰今在立院答覆民進黨立委林楚茵質詢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。