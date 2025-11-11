財劃法今協商 民進黨團籲應整體制度性修改

立法院財政委員會今天就國民黨立法院黨團所提財政收支劃分法修正草案進行黨團協商，民進黨團幹事長鍾佳濱說，黨團主張財劃法能做整體制度性修改，呼籲在野黨不要只做局部修改，行政院也能提出制度性解決方案，除了把餅做大，也要讓地方政府有更多的財政自主權。

立院財政委員會今天就國民黨團所財劃法第16條之1及第38條之2條文修正草案等案，鍾佳濱會前表達黨團立場。

鍾佳濱表示，財劃法歷經去年在野黨主導下大修，固然有所謂的將中央的統籌分配稅款，大舉移到地方政府，但相關事權沒有隨之移撥，造成財劃法未來執行的困擾。

他說，今天協商是要處理離島本來要分配的統籌分配稅款，因去年財劃法修改後造成障礙，呼籲在野黨不要「只見秋毫，不見輿薪」，不要只有做局部修改，應該做全盤檢討。

鍾佳濱指出，行政院長卓榮泰先前承諾要在12月底前提出版本，由於立院本會期是預算會期，希望行政院能在11月底前就提出財劃法修法版本及完整配套，不僅把餅做大，地方政府都能得到比過去更多統籌分配稅款支應，事權隨財政權一致也要明確化，才不會在未來中央跟地方政府為了事權、財政的移轉而有所爭執。

鍾佳濱說，財劃法攸關台灣各級政府能否有效為人民執行預算並達成預算的目的，呼籲在野黨應該全盤思考，千萬不要只做局部修改，否則無法改變這段時間以來財劃法造成的紛爭。

他指出，期待行政院已經跟地方財政當局討論後，也能夠提出一個完善的制度性解決方案，不只把餅做大，地方政府得到比過去更多的財政自主權，有多少錢辦多少事，錢多了就要把事情做好，這是民進黨團對於財劃法未來整體制度性的修改的態度。