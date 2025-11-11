卓榮泰：蕭美琴站上國際舞台 鄭麗文卻站國共舞台

國民黨主席鄭麗文上周六出席白色恐怖追思秋祭，被質疑追思對象包括吳石等共諜。行政院長卓榮泰今在立院答覆民進黨立委林楚茵質詢時說，吳石是共諜，共諜工作是消滅國民黨，把台灣納入共產黨統治，鄭麗文應了解歷史；他也感慨，蕭美琴站上歐洲議會的國際舞台，國民黨主席卻是站上國共舞台。

林楚茵說，鄭麗文去馬場町秋祭，是統戰團體活動，且追思對象包括前總統蔣介石認定的共諜，配合中國全國政協主席王滬寧要求學習吳石精神，如果蔣介石在慈湖地下有知，恐怕都要爬出來跟鄭麗文拚個對錯，在野黨主席祭拜他，是否是敵我不分幫共諜洗白？洗台灣民眾？

卓榮泰答詢說，吳石是共諜，共諜工作是消滅國民黨，要把台灣完全納於中國共產黨統治當中，也就是要用中國共產黨集權統治，取代國民黨黨國體制，要消滅國民黨，身為國民黨主席應該了解歷史；他認為，保護中華民國台灣主權安全，在現在的國民黨主席帶領下的國民黨是不可能做到，但政府要積極跟全國民主自由政黨跟國人一起努力。

卓榮泰也說，他也很感慨，蕭美琴站上的是國際舞台，國民黨主席站上的是國共舞台，兩者差太多，且當我國站在國際舞台上，為台灣出聲時還有很多人酸言酸語，但這些人對國民黨主席站上國共舞台，加強對台統戰的時候，卻沉默不敢出聲，這是台灣極大的一個社會現象，他強調，政府應該結合更多的自由民主認同的政黨跟國人，一起堅守立場，守護台灣的主權跟安全。