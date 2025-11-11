快訊

當年有遺憾 陳水扁：盼賴總統成在歐洲議會演說第一人

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
副總統蕭美琴歐洲時間7日在布魯塞爾歐洲議會的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）活動上發表演講。（美聯社）

副總統蕭美琴歐洲議會在IPAC年會發表演說，外交部長林佳龍說，這是在北京壓力下的一種新的方式和空間。前總統陳水扁今表示，恭喜蕭副總統成功在歐洲議會演說，期待賴總統能成為在歐洲議會演說的第一人！

陳水扁今在臉書貼文表示，2001年，「國際自由聯盟」決議頒贈他「2001自由獎」。歷年著名受獎者有捷克總統哈維爾、菲律賓前總統柯拉蓉及緬甸民主運動領袖翁山蘇姬等人。歐洲議會曾依自由黨團提議，無異議通過歡迎他來位在法國史特拉斯堡的歐洲議會領獎的決議，但礙於歐盟不給簽證，改由扁嫂吳淑珍代領。

陳水表說，2001年11月14日頒獎典禮在法國史特拉斯堡歐洲議會大廳舉行，由自由黨團主席主持。扁嫂領獎後立即前往捷克進行訪問，受到捷克總統哈維爾夫婦熱情款待，並促成哈維爾總統卸任後訪問台灣，奠定台捷關係的友好基礎。

陳水表說，2003年3月13日歐洲議會主席聯席會議正式邀請他出席3月26日會議，他收到邀請函，因中國蠻橫打壓而未克成行。1999年12月的歐洲之行，他就去了歐洲議會自由黨團會議演講，隨後還會見歐洲議會外交委員會主席布洛克。2007年9月13日他與歐洲議會議員視訊會議，舉行主題為「聯合國與台灣民主」的對談。

陳水表也說，恭喜蕭副總統應IPAC歐洲議會共同主席邀請，成功在歐洲議會演說，期待賴總統能成為在歐洲議會演說的第一人！

陳水扁今在臉書貼文表示，2001年，「國際自由聯盟」決議頒贈他「2001自由獎」，但礙於歐盟不給簽證，改由扁嫂吳淑珍代領。 圖取自陳水扁新勇哥物與粉專

