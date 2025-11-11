避免文化部不提名讓舊董事會把持公視 羅智強：已提案不得延任

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片

公視本屆董監事任期已在5月19日屆滿，迄今未提出下一屆的董事提名名單。國民黨團書記長羅智強說，既然文化部辜負公視法延任的美意，裝死擺爛耍無賴，那延任的規定也就沒有意義。他已提出修法，如果公視董監事是因為文化部沒有提出名單而無法在滿聘前成立，則公視董監事不得延任。

羅智強指出，公共電視第7屆董監事3年任期已於5月19日屆滿，依公視法規定，文化部至遲在去年11月底就應提新一屆董事名單完成改聘。但文化部仗著民進黨上次修公視法時，加入延任條款，可讓第7屆董事繼續延任，竟拖11個月還提不出新任董事名單。

羅智強說，文化部提不出名單的理由是，專業人士不想於審查被羞辱，紛紛婉拒提名。事實上符合資格的專業公正人士都有，但如同提名大法官﹑NCC委員一樣，民進黨只想提順從黨意的自己人，又擔心提出後難以通過審查，就乾脆擺爛不提，就可繼續把持一年預算近30億的公廣集團。

羅智強認為，公視法第16條的延任條款，任期屆滿未及改聘時，延長其職務至新聘董事就任時為止。公視法延任條款的本意，是擔心提名新董事後審查延宕，造成董事會癱瘓，才讓原董事延任，但卻變成了文化部擺爛不提名的最大靠山。

羅智強說，既然文化部辜負公視法延任的美意，裝死擺爛耍無賴，那延任的規定也就沒有意義。他已提出修法，如果公視董監事是因為文化部沒有提出名單而無法在滿聘前成立，則公視董監事不得延任。既然無法以君子之心度民進黨小人之腹，那就只有刪除延任，才能防耍無賴的小人。

