民進黨：央視威脅全球抓捕沈伯洋 蠻橫到喪心病狂

媒體報導，中國央視威脅將全球抓捕「台獨頑固分子」民進黨立委沈伯洋。民進黨中國部對此表示最嚴厲的譴責，是對兩岸關係、區域和平以及台灣人生命安全的最大威脅，其威權心態與蠻橫手段已到喪心病狂的地步。

民進黨中國部透過臉書專頁表示，中國官媒央視9日發布影片聲稱要對本黨立法委員沈伯洋展開「全球抓捕」，片尾還威脅「下一個就是你」。

民進黨中國部指出，中共當局聲稱要透過國際刑警組織與跨境合法合作，對沈伯洋展開全球抓捕，其實就是近年在國際上惡名昭彰的「跨境鎮壓」作法之一。

民進黨中國部說，中共近年來的做法包括以間諜方式滲透他國政府人員、動員海外統戰組織與黑道發動暴力攻擊，甚至是官方運作「海外秘密警察站」強行試圖把異議者綁架上飛機「送中」，種種侵犯他國主權與普世人權的行為，可謂罄竹難書。現在又增加了所謂「全球抓捕」，其威權心態與蠻橫手段已到喪心病狂的地步，完全沒有底限。

民進黨中國部表示，央視在影片中最後所說的「下一個就是你」，態度極為蠻橫囂張，不只是針對所有台灣人，嚴重破壞兩岸關係，更是對整個自由世界所發出的公然挑釁與安全威脅，必須予以嚴厲譴責。