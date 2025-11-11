憂颱風致菜價波動大 陳駿季：最主要是宜蘭蔥

有關颱風鳳凰來襲，外界擔憂菜價上漲，農業部長陳駿季今天說，如果主要產區沒有太多影響，菜價波動應該不會很大，可能僅宜蘭蔥受到影響。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，針對颱風來襲菜價恐出現波動議題，陳駿季會前受訪時表示，因為大家有預期性心理，昨天會多買一些蔬菜等，儘管價格可能有點波動，如果主要產區沒有太多影響，今天菜價波動應該不會很大，「最主要是宜蘭的蔥可能會有些影響」。

面對媒體追問，花蓮馬太鞍溪堰塞湖狀況，陳駿季僅說「會在監控中」。