【重磅快評】又怪韓國瑜？綠委有事鍾無艷、無事夏迎春

重慶公安日前綠委沈伯洋立案偵查，官媒央視還發布影片「起底沈伯洋」，稱可透過國際刑警組織等對沈展開全球抓捕及跨境司法合作。相較沈本人，綠委吳思瑤反應更激烈，批立法院長韓國瑜無動於衷。問題是，韓選總統對於對岸司法權早已表態，外交部、立法院、國安單位也先後都已回應，韓目前是立法院長，又不是總統，吳思瑤是不是搞錯對象？

如果真要韓國瑜做一點事的，那就是談談如何維護國會尊嚴，但這四個字早已被民進黨去年發動包圍立法院的青鳥們及各地大罷免的民團踩在腳下，民進黨發動大罷免就要取得國會過半，拉下韓國瑜，吳思瑤此刻是在演「有事鍾無艷、無事夏迎春」的戲碼嗎？

2020年韓國瑜在總統大選期間曾發表兩岸政策白皮書，表明其處理兩岸關係的立場，在白皮書中，韓強調依據中華民國憲法和兩岸人民關係條例來處理兩岸事務，堅持中華民國對其管轄範圍內的主權，不承認對岸有司法管轄權。這個立場足以說明韓的態度，但他沒有當上總統，綠委要他對於對岸的司法個案發表意見，並不適格。

再者，中共近年持續文攻武嚇，多次宣稱「懲戒台獨」，對我國軍發布通緝，這次地方的重慶公安局日前點名民進黨立委沈伯洋，指稱其涉嫌分裂國家，揚言立案偵查，官媒央視更公開「起底台獨沈伯洋」影片，動作並不尋常，特別是內容提到資金往來。

前立委郭正亮說得中肯，如果沈伯洋被控違反反分裂國家法，因屬政治犯，很多國家不會配合引渡；但重點在於「有無其他一般刑事犯罪？」，如果有，麻煩就大了，因為很多國家會配合。

沈伯洋昨天回應，台灣跟中國一邊一國、互不隸屬，別妄想羅織罪名，把手伸到台灣。他指央視影片內容充滿造謠，證據都拿不出來；泱泱大國卻把手伸到其他的主權國家裡，用官媒造謠實不可取。但依常理判斷，中共既已發動偵查，接下來就可能會是缺席審判並判決，然後向國際刑警組織發布通緝，沈可能陷入出不了國門的困境，除非甘冒被引渡的風險。

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤無法對沈伯洋提供實質幫助，卻把矛頭指向韓國瑜，以「今天沈伯洋，明天任何人」，痛批立法院長韓國瑜到現在竟還無動於衷，其實吳只是在給賴清德難堪，因為沈伯洋是賴欽定的不分區立委狀元，賴清德不說話，韓國瑜要說什麼？

別忘了，今年6月民眾黨提案立委赴中需向立法院報備，沈伯洋即批評如果只跟完全不具備相關知識的韓國瑜報備，根本沒意義，並諷刺地說「不如以後報稅也找韓國瑜好了」；這次有名嘴爆料，沈伯洋曾找韓國瑜幫忙渡過難關，如果屬實，還真是人前人後兩個樣。

但要搞清楚的是，韓國瑜是立法院長，職責是主持議事中立，維持國會秩序與議事流程順利進行，以及代表立法院行使與其他政府機關的關係，並在國家層級扮演重要角色，並未包括兩岸、外交事務。兩岸外交是賴清德在管的，吳思瑤該問的是賴清德是否「無動於衷」，還是無能為力，不是嗎？

事實上，外交部與陸委會對於沈伯洋被立案偵查皆已強硬回擊，指國際刑警組織原則上不受理政治性案件，因此中國發布的通緝令不具效力；如果沈泊洋真的只是政治主張台獨，大可不必動作頻頻，吳思瑤也不必為他擔心，除非案情不是沈所說的那麼單純。

沈伯洋目前只是立案調查，他也說央視影片內容造謠，拿不出證據，還說不管他有沒有被通緝，nobody cares！因為台灣人真的沒在理中共。既然如此，民進黨為何對他沒有信心，如此緊張，還到處罵人；同樣是立委，許宇甄、盧縣一日前因罷免連署被檢方起訴，有見韓國瑜講什麼話嗎？吳思瑤說「今天沈伯洋，明天任何人」，難道其他人也像沈伯洋一樣，和索羅斯基金會及美國國際開發總署（USAID）有金流往來嗎？