快訊

傳美國對這國關稅大打折 ！39%砍到15% 川普：之前下手太重

影／北北基桃放假不同步 侯友宜親曝原因

蔣經國日記／看不慣圓山飯店權貴文化 督建再春游泳池

川普2026訪中 葛來儀：台灣亟盼今年底前拚總統過境

中央社／ 華盛頓10日專電

川普日前宣布明年4月訪中，美國學者葛來儀今天指出，越靠近訪中日期，川普可能會想避免美中波折，因此她認為台灣方面非常希望安排總統賴清德在今年底前過境；而紐約是否為過境城市仍屬未知，或許可以考慮其他地點。

金融時報（Financial Times）8月報導，川普政府因中國抗議而拒讓賴總統過境紐約。美國國務院當時回應，賴總統沒有宣布出訪，因此沒有取消的問題。「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）上午出席「戰略暨國際研究中心」（CSIS）座談時，提出上述看法。

美國總統川普10月底表示將於明年4月訪問中國，葛來儀說，雖然一切還沒有定論，但隨著時間靠近，川普可能會想避免任何可能損害美中關係、或妨礙在「川習二會」敲定最終協議的可能性。

「我認為台北現在非常希望能盡快重新安排過境，最好能在今年年底之前完成。至於紐約是否會成為可能的過境城市，這仍是問號。」

葛來儀說，外界也應該留意到，前總統蔡英文第一任期是在美國邁阿密過境，直到第2任期才經紐約轉機，也許這次可以考慮其他城市過境。

她透露，美方並沒有取消賴總統過境，只是拒絕了紐約作為過境城市的提案。事實上，對於賴總統從中南美返程過境的部分，美方已批准。

駐美代表俞大㵢8日於台僑餐會上指出，沒有賴總統過境美國的消息。相關作業有敏感性，一切看總統府的決定，也將由總統府宣布。總統到友邦過境訪問再自然不過，美方將基於「安全、舒適、便利與尊嚴」4原則，提供總統過境待遇。

葛來儀另外也對川普聲稱習近平曾表示在川普任期內不會犯台的說法持懷疑態度。她說，中國從未放棄武力選項，她認為這是川普試圖藉此表明自己受敬重、人們無需擔心台海戰爭風險。

葛來儀指出，川普想透過宣稱「習近平這麼說過」來框住習近平的立場（box in Xi Jinping）。「我從未聽過任何來自中國的人士認為習近平真的這麼說過。」

對於習近平未在川習會中提到台灣，葛來儀表示，「這很不尋常」。每位中國領導人在與美國領導人會晤時都會提及台灣議題。習近平曾試圖敦促美國前總統拜登表態支持和平統一，反對台灣獨立。

她的分析是，川普在川習會前刻意保持謹慎，希望避免美中關係出現任何裂痕，能做的所有決定都體現了對北京所謂「核心利益」的尊重，習近平對此感到相當滿意。因此這次會面並沒有迫切需要討論台灣議題。

若川普如期於明年4月訪問北京，或是兩位領導人再次會晤，葛來儀說，習近平很有可能會詳細闡述中國對台立場，並試圖說服川普，調整對台政策將有助於穩定局勢，避免軍事衝突。而川普首要目標正是避免捲入台海戰爭。

川普 葛來儀 習近平
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

日學者：高市未改變日對台立場 川普對台混合信號反令日困惑

美聯邦政府關門近尾聲 川普籲航管人員現在就回去上班

BBC拼接演講內容 川普威脅提起310億元訴訟

美最高法院審理川普關稅案 川普：敗訴恐要償還超過20兆美元

相關新聞

【重磅快評】又怪韓國瑜？綠委有事鍾無艷、無事夏迎春

重慶公安日前綠委沈伯洋立案偵查，官媒央視還發布影片「起底沈伯洋」，稱可透過國際刑警組織等對沈展開全球抓捕及跨境司法合作。...

日學者：高市未改變日對台立場 川普對台混合信號反令日困惑

川習會近期落幕，日本也完成政權交接，東京大學教授佐橋亮10日表示，他認為日本的對台政策沒有改變，但川普政府的對台政策透露...

華府直擊／上膛手槍還在桌上 川習不談台灣是時機未到？

美國總統川普日前於南韓與中國大陸國家主席習近平會面，成為這一波美中貿易戰的高潮，究竟誰在談判中占了上風？不少學者專家都認為說，美中領袖會面只能說是打和，誰也沒有取勝。至於川普在會後表示，雙方沒有談到台灣，聯合報數位版訪問多名美國智庫人士，解讀為何川習會中沒有談到台灣，讓不少人都鬆了一口氣。

蔡英文：不會把安全伙伴的支持視為理所當然

（德國之聲中文網）台灣前總統蔡英文周一（11月10日）在柏林“自由大會”（Berlin Freedom Conference）上表示，台灣的芯片產業已經成為全球經濟不可或缺的一部分，支撐著全球繁榮，在

公股行庫整併成死結 關鍵在上有意見、下有異見

玉山金控、三商美邦人壽董事會5日通過換股合併，成為最新一樁金融整併個案，相對於近年來民營金融機構加快併購腳步，公股金融機構卻始終維持現狀，隨著民營同業不斷開疆闢土，原本以規模取勝的公股體系優勢漸漸流失，競爭力日益衰減。公股金融體系先天面臨結構性的限制，要和民間競爭原本已經不容易，如今要能在國內金融版圖不被邊緣化，唯有「上面」的政府願意放手，「下面」的員工能認清現實，否則有朝一日被迫退出舞台並非不可能的事。

蔡英文在柏林演說 俞大㵢：訪美指日可待

前總統蔡英文十日在德國的「柏林自由會議」發表演說指出，台灣準備好與全世界分享經驗，捍衛民主與區域和平穩定。我駐美代表俞大㵢八日表示，美國有很多朋友都期盼蔡英文訪美，透露蔡訪美是「指日可待」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。