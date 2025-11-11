川普2026訪中 葛來儀：台灣亟盼今年底前拚總統過境

川普日前宣布明年4月訪中，美國學者葛來儀今天指出，越靠近訪中日期，川普可能會想避免美中波折，因此她認為台灣方面非常希望安排總統賴清德在今年底前過境；而紐約是否為過境城市仍屬未知，或許可以考慮其他地點。

金融時報（Financial Times）8月報導，川普政府因中國抗議而拒讓賴總統過境紐約。美國國務院當時回應，賴總統沒有宣布出訪，因此沒有取消的問題。「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）上午出席「戰略暨國際研究中心」（CSIS）座談時，提出上述看法。

美國總統川普10月底表示將於明年4月訪問中國，葛來儀說，雖然一切還沒有定論，但隨著時間靠近，川普可能會想避免任何可能損害美中關係、或妨礙在「川習二會」敲定最終協議的可能性。

「我認為台北現在非常希望能盡快重新安排過境，最好能在今年年底之前完成。至於紐約是否會成為可能的過境城市，這仍是問號。」

葛來儀說，外界也應該留意到，前總統蔡英文第一任期是在美國邁阿密過境，直到第2任期才經紐約轉機，也許這次可以考慮其他城市過境。

她透露，美方並沒有取消賴總統過境，只是拒絕了紐約作為過境城市的提案。事實上，對於賴總統從中南美返程過境的部分，美方已批准。

駐美代表俞大㵢8日於台僑餐會上指出，沒有賴總統過境美國的消息。相關作業有敏感性，一切看總統府的決定，也將由總統府宣布。總統到友邦過境訪問再自然不過，美方將基於「安全、舒適、便利與尊嚴」4原則，提供總統過境待遇。

葛來儀另外也對川普聲稱習近平曾表示在川普任期內不會犯台的說法持懷疑態度。她說，中國從未放棄武力選項，她認為這是川普試圖藉此表明自己受敬重、人們無需擔心台海戰爭風險。

葛來儀指出，川普想透過宣稱「習近平這麼說過」來框住習近平的立場（box in Xi Jinping）。「我從未聽過任何來自中國的人士認為習近平真的這麼說過。」

對於習近平未在川習會中提到台灣，葛來儀表示，「這很不尋常」。每位中國領導人在與美國領導人會晤時都會提及台灣議題。習近平曾試圖敦促美國前總統拜登表態支持和平統一，反對台灣獨立。

她的分析是，川普在川習會前刻意保持謹慎，希望避免美中關係出現任何裂痕，能做的所有決定都體現了對北京所謂「核心利益」的尊重，習近平對此感到相當滿意。因此這次會面並沒有迫切需要討論台灣議題。

若川普如期於明年4月訪問北京，或是兩位領導人再次會晤，葛來儀說，習近平很有可能會詳細闡述中國對台立場，並試圖說服川普，調整對台政策將有助於穩定局勢，避免軍事衝突。而川普首要目標正是避免捲入台海戰爭。