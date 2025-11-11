日學者：高市未改變日對台立場 川普對台混合信號反令日困惑

川習會近期落幕，日本也完成政權交接，東京大學教授佐橋亮10日表示，他認為日本的對台政策沒有改變，但川普政府的對台政策透露出混合的信號，日方對美國的對台立場感到困惑。

台灣智庫諮詢委員賴怡忠則評估說，與其專注在川習會，以及美中領袖的互動，台灣現在更注重提升與川普政府之間的關係。

美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）10日舉行線上座談會，以「台灣的狀況：川習會之後的下一步」為題，邀請學者專家討論、發表意見。

佐橋亮表示，日本多數政策制定者和顧問都不清楚川普的對台政策，也從美國收到混合的訊息，有部分的人說台灣很重要，是美國重要的盟友，但也有人給出不同的訊息，這讓日本非常困惑川普政府的想怎麼處理台灣議題。

佐橋亮指出，日美仍有非常好的關係，但對美國與其他盟友的狀態、美國的對台政策，以及美中關係會如何變化感到憂心，尤其川普稱美中為「G2」，若美中形成兩國集團，雙方有可能達成「大交易」（big bargain）。

至於日本新任首相高市早苗日前提到「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的安保法制下，能行使集體自衛權，佐橋亮指出，這確實是新的說法，且在政策上是很大的轉變，但高市早苗後來雖然沒有收回，但也表明不會再提出這樣的說法。

佐橋亮說，他認為日本的對台政策沒有任何改變，高市早苗的說法只是她多年來作為國會議員時所堅持的個人信念，但沒有獲得日本政府的支持。

佐橋亮也點出，東京方面過去10年來在日台關係上都仰賴與民進黨的互動，缺乏與國民黨建立關係；佐橋亮說，現在高市早苗執政，內閣有很多知台派，但與民進黨聯繫居多，他認為說，日本應該找到新的平衡，否則日台之間未來可能無法建立可靠的聯繫。

賴怡忠則對台美關係做出評論，認為過去11個月以來，民進黨政府發現他們與川普第一任政府的互動模式無法應用到川普的第二任期，所以與其花很多心思在美中之間的互動上，台灣現在更專注於提升與川普政府之間的關係，尤其是想打入川普的圈子。

美國企業研究所（AEI）資深研究員卜大年（Dan Blumenthal）則從軍事的角度分析指出，中國人民解放軍、中國海巡和海上民兵正試圖壓縮台灣在海域上的權利和利益，且不斷挑戰台灣的海上法律；卜大年表示，共軍和中國海巡不只針對台灣本島，也針對台灣的外島。

卜大年表示，中國正拿其南海的手段應用在台海，企圖擴大中國的所屬海域，並營造出台灣周遭海域都屬於共軍的狀態和政治敘事。

卜大年認為說，這不只是中國對台政治戰和施壓行動的一部分，也提供共軍演練的機會，為未來如果向台灣展開兩棲登陸戰做準備；卜大年表示，大家除了擔心大型的登陸戰，也應該給予這樣每天的軍事壓力更多關注，指美國比較忽落美國這方面的活動。