快訊

越戰結束50年：美軍混血兒「嬰兒空運」血淚史

「穿心颱」鳳凰北轉撲台！美軍最新預報曝光 可能斜切出海

新北達標！侵台颱鳳凰最新風雨預測 14縣市達停班課標準

蕭副總統歐洲議會IPAC演說 義專家：值得紀念的大事

中央社／ 羅馬10日專電

副總統蕭美琴歐洲議會舉行的IPAC年會演說，羅馬智慧大學教授史大福認為「絕對是值得紀念的大事」，正值台灣最需國際支持的時刻，象徵台歐有共享價值。台灣學者尹麗喬也認為，這是面對歐洲保守氣氛的「難得突圍」。

羅馬智慧大學（University of Rome La Sapienza）政治學系今天舉行「重新構思台灣：衝突、連結與認同」研討會。史大福（Stefano Pelaggi）、台大大陸研究中心資深研究員尹麗喬、中研院助研究員李語堂、英國朴茨茅斯大學（University of Portsmouth）台裔學者克基爾（Isabelle Cockel）等與會。

史大福、尹麗喬在會後接受中央社訪問，評論蕭美琴7日應邀到布魯塞爾參加「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」年會演講，對台歐關係的意義。

史大福表示，台灣副總統蕭美琴踏入歐洲議會「絕對是個值得紀念的大事」，因為這不僅創下首例，也是台灣最高層級政治人物進入歐洲議會公開演講，「且此次訪問時機很微妙，現在正是台灣面對衝突，處境最需國際支持的時候。」

史大福說，即使蕭美琴並非被歐洲議會正式邀請演講，「但每次能在國際舞台宣講台灣，傳播以台灣為主題的觀點與敘事，都是至關重要的。」

史大福表示，蕭美琴有機會走進歐洲議會宣講台灣，代表的另一層重要意義，是再次顯示「位在布魯塞爾的歐盟，與台灣共享完全一致的價值，都支持民主與開放的公民社會。」

尹麗喬擁有哈佛政府學博士學位，倫敦政治經濟學院（LSE）碩士學位。他向中央社表示，蕭美琴此次演講是重大外交突破，IPAC這個組織有一定影響力，台灣近年對歐關係也不斷升溫。

尹麗喬說，歐洲很多國家傳統上對台灣立場仍較保守，因為很仰賴中國市場，「台灣能在這種狀況下突圍，各界應給予更多鼓勵支持。」他看到有些報導稱蕭美琴去歐洲議會「只是借場地」，他認為「這種話沒必要說」。

至於有些輿論常以「花錢買外交」看待台灣外交突破，尹麗喬表示，他不清楚個案細節無從評論，但客觀來說，從事政治遊說或公關，本就常常需要花費一定資源，「台灣有時候要思考這一點，哪有人沒有糧草去做外交呢？」（編輯：陳慧萍）1141110

蕭美琴 歐洲議會 外交

延伸閱讀

林佳龍：IPAC共同主席邀請蕭美琴演說 陪蕭進入歐洲議會

台灣捐80億元換蕭美琴上台演說？外交部：已報警處理

網傳捐巨資換蕭美琴IPAC演講 北市警待涉案男返台偵辦

聽奧／76位選手出征東京 蕭美琴為代表團授旗、發加菜金

相關新聞

2026藍白合？民眾黨盼明年3月前談妥

迎戰二○二六年地方大選，民進黨展開台南市、高雄市及嘉義縣等三縣市長提名初選。外界也關切藍白合的人選布局。民眾黨秘書長周榆...

谷立言本周會鄭麗文 國防經費成焦點

國民黨主席鄭麗文可望本周會晤美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言，這是鄭麗文上台後與美方的首次互動。國民黨保密到家，稱為尊重美方，會前不預設討論主題，會後視情況說明。ＡＩＴ重申八月與國民黨立委溝通的論調，指ＡＩＴ定期與跨政治光譜的領袖們會談，討論如何強化美台堅若磐石的夥伴關係。

蔡英文在柏林演說 俞大㵢：訪美指日可待

前總統蔡英文十日在德國的「柏林自由會議」發表演說指出，台灣準備好與全世界分享經驗，捍衛民主與區域和平穩定。我駐美代表俞大㵢八日表示，美國有很多朋友都期盼蔡英文訪美，透露蔡訪美是「指日可待」。

華府直擊／上膛手槍還在桌上 川習不談台灣是時機未到？

美國總統川普日前於南韓與中國大陸國家主席習近平會面，成為這一波美中貿易戰的高潮，究竟誰在談判中占了上風？不少學者專家都認為說，美中領袖會面只能說是打和，誰也沒有取勝。至於川普在會後表示，雙方沒有談到台灣，聯合報數位版訪問多名美國智庫人士，解讀為何川習會中沒有談到台灣，讓不少人都鬆了一口氣。

蔡英文：不會把安全伙伴的支持視為理所當然

（德國之聲中文網）台灣前總統蔡英文周一（11月10日）在柏林“自由大會”（Berlin Freedom Conference）上表示，台灣的芯片產業已經成為全球經濟不可或缺的一部分，支撐著全球繁榮，在

公股行庫整併成死結 關鍵在上有意見、下有異見

玉山金控、三商美邦人壽董事會5日通過換股合併，成為最新一樁金融整併個案，相對於近年來民營金融機構加快併購腳步，公股金融機構卻始終維持現狀，隨著民營同業不斷開疆闢土，原本以規模取勝的公股體系優勢漸漸流失，競爭力日益衰減。公股金融體系先天面臨結構性的限制，要和民間競爭原本已經不容易，如今要能在國內金融版圖不被邊緣化，唯有「上面」的政府願意放手，「下面」的員工能認清現實，否則有朝一日被迫退出舞台並非不可能的事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。