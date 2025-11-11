蕭副總統歐洲議會IPAC演說 義專家：值得紀念的大事

副總統蕭美琴在歐洲議會舉行的IPAC年會演說，羅馬智慧大學教授史大福認為「絕對是值得紀念的大事」，正值台灣最需國際支持的時刻，象徵台歐有共享價值。台灣學者尹麗喬也認為，這是面對歐洲保守氣氛的「難得突圍」。

羅馬智慧大學（University of Rome La Sapienza）政治學系今天舉行「重新構思台灣：衝突、連結與認同」研討會。史大福（Stefano Pelaggi）、台大大陸研究中心資深研究員尹麗喬、中研院助研究員李語堂、英國朴茨茅斯大學（University of Portsmouth）台裔學者克基爾（Isabelle Cockel）等與會。

史大福、尹麗喬在會後接受中央社訪問，評論蕭美琴7日應邀到布魯塞爾參加「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」年會演講，對台歐關係的意義。

史大福表示，台灣副總統蕭美琴踏入歐洲議會「絕對是個值得紀念的大事」，因為這不僅創下首例，也是台灣最高層級政治人物進入歐洲議會公開演講，「且此次訪問時機很微妙，現在正是台灣面對衝突，處境最需國際支持的時候。」

史大福說，即使蕭美琴並非被歐洲議會正式邀請演講，「但每次能在國際舞台宣講台灣，傳播以台灣為主題的觀點與敘事，都是至關重要的。」

史大福表示，蕭美琴有機會走進歐洲議會宣講台灣，代表的另一層重要意義，是再次顯示「位在布魯塞爾的歐盟，與台灣共享完全一致的價值，都支持民主與開放的公民社會。」

尹麗喬擁有哈佛政府學博士學位，倫敦政治經濟學院（LSE）碩士學位。他向中央社表示，蕭美琴此次演講是重大外交突破，IPAC這個組織有一定影響力，台灣近年對歐關係也不斷升溫。

尹麗喬說，歐洲很多國家傳統上對台灣立場仍較保守，因為很仰賴中國市場，「台灣能在這種狀況下突圍，各界應給予更多鼓勵支持。」他看到有些報導稱蕭美琴去歐洲議會「只是借場地」，他認為「這種話沒必要說」。

至於有些輿論常以「花錢買外交」看待台灣外交突破，尹麗喬表示，他不清楚個案細節無從評論，但客觀來說，從事政治遊說或公關，本就常常需要花費一定資源，「台灣有時候要思考這一點，哪有人沒有糧草去做外交呢？」（編輯：陳慧萍）1141110