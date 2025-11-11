立陶宛外長憂中俄聯手 倡議與台灣建立戰略夥伴關係

立陶宛曾頂住中國壓力，允許台灣在以「台灣」之名設處，外長布德里斯去年上任後對台立場令人關注。他今天表示，需與台灣於威權鎖定的領域建立戰略夥伴關係；俄國與北約衝突勢必影響印太，會促使中國達成他們想要的結果。

45歲的布德里斯（Kestutis Budrys）曾任立陶宛國家安全顧問，去年底出任外長以來，至少已兩度訪美，今天下午出席智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）的座談，在回應中央社對立陶宛現行對台政策的提問時，做出上述表示。

布德里斯說，台灣與立陶宛已有經濟連結、相互設處，並於不同個領域有良好的交流，但仍需與台灣建立戰略夥伴關係，尤其是全球威權政權鎖定的領域。

他指出，俄中密切夥伴關係牽動台灣與立陶宛的安全。「我無法想像，如果印太地區發生重大衝突，歐洲大陸不會受到波及，反之亦然」。北大西洋公約組織（NATO）與俄一旦發生衝突，勢必會直接牽動印太地區，並鼓勵中國藉機達成目標。

布德里斯並提到立陶宛支持美國呼籲北約增加軍費的立場，表示能理解美方推動歐洲「做得更多」。想在承平時期生活，就必須以實力來支撐。

主持人、前美俄核武控制談判代表比林斯里（Marshall Billingslea）指出，立陶宛有步槍兵協會，有訓練民眾並使其動員抵抗俄國入侵的計畫。台灣應借鏡立陶宛經驗，規劃如何在中共最終決定入侵時動員全民，因為這種情境似乎越來越有可能發生。

布德里斯表示，立陶宛正在推動全社會動員，實際上是通過組織許多人參與的不同演習來邊做邊學，這不只關於武裝防禦，也涉及政府延續性和為社會提供關鍵需求等面向。

立陶宛同時也複製芬蘭的民防經驗。布德里斯說，冷戰時期，芬蘭在了解只能自立自強的背景下計劃抵抗整個蘇聯，因此建立非常有效的系統，且運作數十年，使立陶宛一時難以複製，「必須創造捷徑」，以為未來做準備。

他指出，嚇阻之所以有效，不只是取決己方與敵方的軍力規模，還包括整個情勢條件。例如，若遇到封鎖，立陶宛能挺得住嗎？社會會有什麼反應？民眾是否配合？

布德里斯說，這些都是立陶宛的兵推想定，企業也參與討論，模擬立陶宛在波羅的海被封鎖或蘇瓦烏基走廊（Suwalki Gap）出現狀況的情況下社會及儲備糧食能撐多久。

「蘇瓦烏基走廊」的名字是來自當地主要城市，位置沿著波蘭與立陶宛邊界，且被夾在俄國高度軍事化飛地加里寧格勒（Kaliningrad）以及白俄羅斯之間。當地被稱作北大西洋公約組織東翼的「阿基里斯腱」。

「我必須一遍又一遍地思考這些問題，並不斷回答它們，進行訓練，你會發現一些從未想過的驚人事物。這就是計劃的意義。這就是為什麼計劃如此寶貴。它迫使你去發現那些你原本不認為存在的問題」，布德里斯說。