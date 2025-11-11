快訊

越戰結束50年：美軍混血兒「嬰兒空運」血淚史

「穿心颱」鳳凰北轉撲台！美軍最新預報曝光 可能斜切出海

新北達標！侵台颱鳳凰最新風雨預測 14縣市達停班課標準

聽新聞
0:00 / 0:00

立陶宛外長憂中俄聯手 倡議與台灣建立戰略夥伴關係

中央社／ 華盛頓10日專電

立陶宛曾頂住中國壓力，允許台灣在以「台灣」之名設處，外長布德里斯去年上任後對台立場令人關注。他今天表示，需與台灣於威權鎖定的領域建立戰略夥伴關係；俄國與北約衝突勢必影響印太，會促使中國達成他們想要的結果。

45歲的布德里斯（Kestutis Budrys）曾任立陶宛國家安全顧問，去年底出任外長以來，至少已兩度訪美，今天下午出席智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）的座談，在回應中央社對立陶宛現行對台政策的提問時，做出上述表示。

布德里斯說，台灣與立陶宛已有經濟連結、相互設處，並於不同個領域有良好的交流，但仍需與台灣建立戰略夥伴關係，尤其是全球威權政權鎖定的領域。

他指出，俄中密切夥伴關係牽動台灣與立陶宛的安全。「我無法想像，如果印太地區發生重大衝突，歐洲大陸不會受到波及，反之亦然」。北大西洋公約組織（NATO）與俄一旦發生衝突，勢必會直接牽動印太地區，並鼓勵中國藉機達成目標。

布德里斯並提到立陶宛支持美國呼籲北約增加軍費的立場，表示能理解美方推動歐洲「做得更多」。想在承平時期生活，就必須以實力來支撐。

主持人、前美俄核武控制談判代表比林斯里（Marshall Billingslea）指出，立陶宛有步槍兵協會，有訓練民眾並使其動員抵抗俄國入侵的計畫。台灣應借鏡立陶宛經驗，規劃如何在中共最終決定入侵時動員全民，因為這種情境似乎越來越有可能發生。

布德里斯表示，立陶宛正在推動全社會動員，實際上是通過組織許多人參與的不同演習來邊做邊學，這不只關於武裝防禦，也涉及政府延續性和為社會提供關鍵需求等面向。

立陶宛同時也複製芬蘭的民防經驗。布德里斯說，冷戰時期，芬蘭在了解只能自立自強的背景下計劃抵抗整個蘇聯，因此建立非常有效的系統，且運作數十年，使立陶宛一時難以複製，「必須創造捷徑」，以為未來做準備。

他指出，嚇阻之所以有效，不只是取決己方與敵方的軍力規模，還包括整個情勢條件。例如，若遇到封鎖，立陶宛能挺得住嗎？社會會有什麼反應？民眾是否配合？

布德里斯說，這些都是立陶宛的兵推想定，企業也參與討論，模擬立陶宛在波羅的海被封鎖或蘇瓦烏基走廊（Suwalki Gap）出現狀況的情況下社會及儲備糧食能撐多久。

「蘇瓦烏基走廊」的名字是來自當地主要城市，位置沿著波蘭與立陶宛邊界，且被夾在俄國高度軍事化飛地加里寧格勒（Kaliningrad）以及白俄羅斯之間。當地被稱作北大西洋公約組織東翼的「阿基里斯腱」。

「我必須一遍又一遍地思考這些問題，並不斷回答它們，進行訓練，你會發現一些從未想過的驚人事物。這就是計劃的意義。這就是為什麼計劃如此寶貴。它迫使你去發現那些你原本不認為存在的問題」，布德里斯說。

立陶宛 衝突

延伸閱讀

俄外長久未公開露面 傳與普丁關係破裂

NBA／金塊與立陶宛中鋒重修合約條款 增添未來運作彈性空間

日媒爆料台灣在愛沙尼亞設處卡關2年！因命名「台北或台灣」喬不攏

立陶宛文化界抗議延燒 學生用歌聲捍衛自由民主

相關新聞

2026藍白合？民眾黨盼明年3月前談妥

迎戰二○二六年地方大選，民進黨展開台南市、高雄市及嘉義縣等三縣市長提名初選。外界也關切藍白合的人選布局。民眾黨秘書長周榆...

谷立言本周會鄭麗文 國防經費成焦點

國民黨主席鄭麗文可望本周會晤美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言，這是鄭麗文上台後與美方的首次互動。國民黨保密到家，稱為尊重美方，會前不預設討論主題，會後視情況說明。ＡＩＴ重申八月與國民黨立委溝通的論調，指ＡＩＴ定期與跨政治光譜的領袖們會談，討論如何強化美台堅若磐石的夥伴關係。

蔡英文在柏林演說 俞大㵢：訪美指日可待

前總統蔡英文十日在德國的「柏林自由會議」發表演說指出，台灣準備好與全世界分享經驗，捍衛民主與區域和平穩定。我駐美代表俞大㵢八日表示，美國有很多朋友都期盼蔡英文訪美，透露蔡訪美是「指日可待」。

華府直擊／上膛手槍還在桌上 川習不談台灣是時機未到？

美國總統川普日前於南韓與中國大陸國家主席習近平會面，成為這一波美中貿易戰的高潮，究竟誰在談判中占了上風？不少學者專家都認為說，美中領袖會面只能說是打和，誰也沒有取勝。至於川普在會後表示，雙方沒有談到台灣，聯合報數位版訪問多名美國智庫人士，解讀為何川習會中沒有談到台灣，讓不少人都鬆了一口氣。

蔡英文：不會把安全伙伴的支持視為理所當然

（德國之聲中文網）台灣前總統蔡英文周一（11月10日）在柏林“自由大會”（Berlin Freedom Conference）上表示，台灣的芯片產業已經成為全球經濟不可或缺的一部分，支撐著全球繁榮，在

公股行庫整併成死結 關鍵在上有意見、下有異見

玉山金控、三商美邦人壽董事會5日通過換股合併，成為最新一樁金融整併個案，相對於近年來民營金融機構加快併購腳步，公股金融機構卻始終維持現狀，隨著民營同業不斷開疆闢土，原本以規模取勝的公股體系優勢漸漸流失，競爭力日益衰減。公股金融體系先天面臨結構性的限制，要和民間競爭原本已經不容易，如今要能在國內金融版圖不被邊緣化，唯有「上面」的政府願意放手，「下面」的員工能認清現實，否則有朝一日被迫退出舞台並非不可能的事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。