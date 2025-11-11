蔡英文在柏林演說 俞大㵢：訪美指日可待

前總統蔡英文十日在德國的「柏林自由會議」發表演說指出，台灣準備好與全世界分享經驗，捍衛民主與區域和平穩定。我駐美代表俞大㵢八日表示，美國有很多朋友都期盼蔡英文訪美，透露蔡訪美是「指日可待」。

在完成訪問德國行程後，華府非政府組織「婦女外交政策小組」將於十八日舉行女性領導人年度慈善晚宴，蔡英文受邀發表視訊演說，包括民主、共和黨的女性參議員及國務院首任全球婦女議題無任所大使傅意爾都將出席該晚宴。

俞大㵢八日受訪時，回應蔡英文訪美可能的時程表示，美國很多朋友期待蔡英文來訪，「我們也期待要選一個適當的時機，也是指日可待」。

蔡英文九日抵達柏林後，先與長期挺台、曾任歐洲議會友台小組主席的包瑞翰會面，包瑞翰表示，「十一月九日是歷史上柏林圍牆倒塌的日子，台灣前總統能在德國與自由並肩同行，別具意義。」他也提到，蔡英文與台灣的副總統蕭美琴在同一周相繼訪歐，「這在五年前是不可想像的」，台歐關係正顯著升溫。

蔡英文此行出席「柏林自由周」活動正是為紀念柏林圍牆倒塌而設。

蔡英文在演說中指出，台灣被視為世界上最自由且蓬勃發展的民主國家之一，但台灣面臨的民主威脅卻越發嚴峻，俄烏戰爭給全世界敲響警鐘。

蔡英文表示，威權政體在歐洲和亞洲實施的手段很類似，台灣領教過的手段如今也出現在歐洲。她舉例，假訊息、網軍和媒體滲透，甚至ＡＩ都被利用，用來干預選舉、製造分裂並削弱民眾信任民主制度；她呼籲民主國家結合起來。她說，民主國家間須強化安全合作，包含建立溝通與資訊共享機制，確保民主陣線不被擊破。

她說，透過策略夥伴關係，台灣建立可對全世界做出貢獻的全球供應鏈安全的生態系；尤其是在半導體領域，台灣的高科技產業成為全球經濟不可或缺的一環；在ＡＩ的時代，台灣的晶片產業是全球繁榮的基石。