林佳龍：蕭美琴赴歐演說是新空間 歐盟可以有「一台政策」

外交部長林佳龍陪同副總統蕭美琴赴歐洲議會在ＩＰＡＣ年會發表演說後，他接受網路節目齊有此理專訪時說，歐洲議會的主人就是議員們，歐洲議會的總務長也是ＩＰＡＣ共同主席，他邀請蕭美琴，也陪著蕭通關並一起進入歐洲議會，事實就是這樣。

林佳龍說，ＩＰＡＣ的成員有很多是來自歐洲的議員，在歐洲議會舉辦活動需要申請，加上蕭美琴一行得到的禮遇，都是需要議會同意，不是說誰都可以這樣大搖大擺走進去。

林佳龍還原此次出訪細節指出，ＩＰＡＣ透過我駐倫敦辦事處來函邀請時，外交部評估讓蕭美琴或讓林佳龍以外長身分出席，賴清德總統指示「打團體戰、精銳盡出」，外交部著手準備現場演說和視訊演講兩方案。

林佳龍說，到活動前十天，我方判斷蕭美琴有機會親自出席；蕭美琴知曉現場演說或許可行，出發前五天，賴總統再度召集會議，由賴拍板。

過程中諜對諜，林佳龍說，要確保演說開始前到場，又不能太早出發以免走漏消息讓行程受阻。林佳龍指出，蕭美琴到歐洲公開演說代表的是一種新的方式和空間，過程中歐盟及相關歐洲國家要分別頂住中共的壓力。

林佳龍說，過去歐洲國家承受來自北京的很大壓力，但是歐盟最近開始強調戰略自主性，不能夠聽信中共的「一個中國原則」的版本，從Ｇ７外長等會議，到歐洲議會聲明聯合國大會二七五八號決議與台灣無關，歐盟有所謂「一中政策」，「也可以有『一台政策』」，俄羅斯侵略烏克蘭讓歐洲國家對台灣更有同理心，台灣自己在全世界的重要性也在逐步增加。

網路上謠傳「法國ｂｂｃ報導台灣捐贈八十億歐元巨資交換演講」。外交部已行文警政署及調查局報案。