快訊

鳳凰颱風逐漸減弱！路徑略往東修正「登陸位置也影響」最新動態曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

林佳龍：蕭美琴赴歐演說是新空間 歐盟可以有「一台政策」

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
副總統蕭美琴日前赴歐洲議會在IPAC年會發表演說。 （美聯社）
副總統蕭美琴日前赴歐洲議會在IPAC年會發表演說。 （美聯社）

外交部林佳龍陪同副總統蕭美琴歐洲議會在ＩＰＡＣ年會發表演說後，他接受網路節目齊有此理專訪時說，歐洲議會的主人就是議員們，歐洲議會的總務長也是ＩＰＡＣ共同主席，他邀請蕭美琴，也陪著蕭通關並一起進入歐洲議會，事實就是這樣。

林佳龍說，ＩＰＡＣ的成員有很多是來自歐洲的議員，在歐洲議會舉辦活動需要申請，加上蕭美琴一行得到的禮遇，都是需要議會同意，不是說誰都可以這樣大搖大擺走進去。

林佳龍還原此次出訪細節指出，ＩＰＡＣ透過我駐倫敦辦事處來函邀請時，外交部評估讓蕭美琴或讓林佳龍以外長身分出席，賴清德總統指示「打團體戰、精銳盡出」，外交部著手準備現場演說和視訊演講兩方案。

林佳龍說，到活動前十天，我方判斷蕭美琴有機會親自出席；蕭美琴知曉現場演說或許可行，出發前五天，賴總統再度召集會議，由賴拍板。

過程中諜對諜，林佳龍說，要確保演說開始前到場，又不能太早出發以免走漏消息讓行程受阻。林佳龍指出，蕭美琴到歐洲公開演說代表的是一種新的方式和空間，過程中歐盟及相關歐洲國家要分別頂住中共的壓力。

林佳龍說，過去歐洲國家承受來自北京的很大壓力，但是歐盟最近開始強調戰略自主性，不能夠聽信中共的「一個中國原則」的版本，從Ｇ７外長等會議，到歐洲議會聲明聯合國大會二七五八號決議與台灣無關，歐盟有所謂「一中政策」，「也可以有『一台政策』」，俄羅斯侵略烏克蘭讓歐洲國家對台灣更有同理心，台灣自己在全世界的重要性也在逐步增加。

網路上謠傳「法國ｂｂｃ報導台灣捐贈八十億歐元巨資交換演講」。外交部已行文警政署及調查局報案。

蕭美琴 歐盟 林佳龍 外交部 歐洲議會 北京 中共 對台 賴清德 一中政策

延伸閱讀

蕭美琴赴歐演說 府：面對大陸打壓仍能克服

蕭美琴歐洲行引正反意見 黃國昌：外交處境困難不忍苛責

造謠80億歐換蕭美琴IPAC演說？ 他用AI揪107個帳號檢舉

網傳台捐80億歐元換蕭美琴演講 刑事局：依法偵辦假訊息

相關新聞

柏林自由會議演說！蔡英文：台灣站民主防線第一線 明可能是任何國家

前總統蔡英文10日在柏林自由會議發表演說，提到威權國家對全世界的威脅，今天是台灣站在民主防線的第一線，明天可能是任何一個...

林佳龍：IPAC共同主席邀請蕭美琴演說 陪蕭進入歐洲議會

外交部長林佳龍陪同副總統蕭美琴赴歐洲議會在IPAC年會發表演說後，接受Yahoo網路節目「齊有此理」專訪回擊外界的各種質...

高市台灣有事說惹北京不滿 我總統府：陸官員威脅行為逾越外交禮節

日本首相高市早苗論述「台灣有事」的政策觀點，中國大陸駐日官員說出斬首論後，中方外交部進一步質問高市「想向台獨勢力發出何種...

台灣捐80億元換蕭美琴上台演說？外交部：已報警處理

副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會舉行的年會中發表演說，她返台後，網路謠傳「法國bb...

蔡英文在柏林演說 俞大㵢：訪美指日可待

前總統蔡英文十日在德國的「柏林自由會議」發表演說指出，台灣準備好與全世界分享經驗，捍衛民主與區域和平穩定。我駐美代表俞大㵢八日表示，美國有很多朋友都期盼蔡英文訪美，透露蔡訪美是「指日可待」。

林佳龍：蕭美琴赴歐演說是新空間 歐盟可以有「一台政策」

外交部長林佳龍陪同副總統蕭美琴赴歐洲議會在ＩＰＡＣ年會發表演說後，他接受網路節目齊有此理專訪時說，歐洲議會的主人就是議員們，歐洲議會的總務長也是ＩＰＡＣ共同主席，他邀請蕭美琴，也陪著蕭通關並一起進入歐洲議會，事實就是這樣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。