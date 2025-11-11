蔡英文：不會把安全伙伴的支持視為理所當然

（德國之聲中文網）台灣前總統蔡英文周一（11月10日）在柏林“自由大會”（Berlin Freedom Conference）上表示，台灣的芯片產業已經成為全球經濟不可或缺的一部分，支撐著全球繁榮，在面對威脅時也增強了台灣的防御能力和社會韌性。她同時表示，台灣願意分享其經驗。

蔡英文還在演講中表示：“我們願意承擔我們應盡的責任，不會把安全伙伴的支持視為理所當然。”

台灣在歐洲僅與梵蒂岡保持正式外交關系，但包括英國、法國、立陶宛和波蘭在內的許多國家都曾允許現任或前任台灣高級官員進行訪問。

針對這次蔡英文前往柏林參加會議，一位德國政府發言人表示，蔡英文訪問柏林是私人行程，沒有安排政府代表會面。

根據柏林“自由大會”網站信息，這場會議由柏林旅游局、阿克塞爾·施普林格自由基金會和世界自由大會聯合發起。德國聯邦議會議長克勒克納（Julia Klöckner）、德國教育部長普裡恩（Karin Prien）出席。大會有60多位國際嘉賓致辭，來自台灣的還有前數位部長唐鳳。中國流亡藝術家巴丟草也將參與討論。

