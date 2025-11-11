快訊

鳳凰颱風逐漸減弱！路徑略往東修正「登陸位置也影響」最新動態曝光

印度新德里著名地標紅堡附近發生爆炸 已知8死11傷

聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／鄭主席先求穩 別誤了藍白合火車

聯合報／ 本報記者林銘翰林河名

國民黨主席鄭麗文上任以來話題不斷，兩岸路線立場成為外界關注焦點，近日又因白色恐怖追思秋祭陷入「祭拜共諜吳石」爭議。鄭麗文捲入吳石風波，不僅黨內雜音不斷，民眾黨主席黃國昌昨天直言「吳石是共諜，不是政治受難者」，也形同對鄭的提醒；而藍白對兩岸路線及歷史認知的差異，會不會影響合作，格外受到矚目。

民進黨備戰二○二六，已有許多縣市長人選出爐，就連競爭最激烈的三個初選區，也已開始登記；縱使初選殺得刀刀見骨，但別忘了，綠營在大選的團結「復原」能力有目共睹。

相形之下，藍白欲在二○二八聯手搶回中央執政權，須在二○二六先打下合作基礎。眼見綠營競選列車已經發出，民眾黨秘書長周榆修昨天談及希望在明年三月前與國民黨確定民調整合方式，「火車時間到了就會開走」，正是有感於時間急迫。

然而，藍白雖有意合作，但鄭麗文當選國民黨主席後的表現，反成了藍白合的變數。

以吳石風波為例，除了黃國昌直言「吳石是共諜」，就連周榆修也說「吳石就是中共的間諜，這種東西沒有商量的餘地」，已讓外界嗅到藍白合的一大隱憂。

不僅如此，鄭麗文過去公開反對提高國防預算，認為兩岸和解就不需要花錢投資軍備，對比黃國昌支持透過預算購買必要武器，前提為不得貪腐浪費，藍白兩黨在國防議題的立場也存在明顯落差。這還不包括白營支持者來自不同族群，未必認同藍白合作，投票意向並不確定。

更尷尬的是，鄭麗文雖欲推動藍白合，但高層聯繫如何，外界還不得而知，昨天卻已先上演黃國昌與中廣前董事長趙少康的午餐會；趙在這次黨主席選戰可謂「批鄭大將」，搶在鄭黃會之前與黃國昌談藍白合，也讓人憂心鄭麗文的領導統御，在黨內是否有被「非鄭系統」架空之虞？

綜上來看，鄭麗文若不能及早確立穩健路線，繼續在黨內外爭議不斷，就怕蹉跎了選戰布局，也耽誤了藍白合的火車。

鄭麗文 藍白合

延伸閱讀

谷立言本周會鄭麗文？AIT：跨政治光譜對話討論強化美台關係

黃國昌還沒見鄭麗文先見趙少康 趙讚黃「瘦不是沒有道理」

影／遭民進黨初選立委圍剿 柯志恩：支持邱議瑩就是支持總統府養共諜嗎？

鄭麗文追思共諜惹議 民進黨：勿敵我不分 淪統戰幫兇

相關新聞

柏林自由會議演說！蔡英文：台灣站民主防線第一線 明可能是任何國家

前總統蔡英文10日在柏林自由會議發表演說，提到威權國家對全世界的威脅，今天是台灣站在民主防線的第一線，明天可能是任何一個...

林佳龍：IPAC共同主席邀請蕭美琴演說 陪蕭進入歐洲議會

外交部長林佳龍陪同副總統蕭美琴赴歐洲議會在IPAC年會發表演說後，接受Yahoo網路節目「齊有此理」專訪回擊外界的各種質...

高市台灣有事說惹北京不滿 我總統府：陸官員威脅行為逾越外交禮節

日本首相高市早苗論述「台灣有事」的政策觀點，中國大陸駐日官員說出斬首論後，中方外交部進一步質問高市「想向台獨勢力發出何種...

台灣捐80億元換蕭美琴上台演說？外交部：已報警處理

副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會舉行的年會中發表演說，她返台後，網路謠傳「法國bb...

陽光行動／建構周延長照體系 避免弱弱相殘

台灣今年將進入超高齡社會，國人平均壽命突破八十歲，但不健康年齡卻高達八年；六十五歲以上失能比率約百分之十六點五，相當於十...

陽光行動／公自費混搭 居服員、移工可互補

遠度重洋，印尼籍外看阿雅（化名）至台南照顧一名重度失能的阿公，原本相安無事，但幾個月後五十多歲的雇主借酒裝瘋，衝進房間，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。