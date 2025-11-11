2026藍白合？民眾黨盼明年3月前談妥

迎戰二○二六年地方大選，民進黨展開台南市、高雄市及嘉義縣等三縣市長提名初選。外界也關切藍白合的人選布局。民眾黨秘書長周榆修昨天表示，民眾黨規畫在新北市、新竹市、嘉義市及宜蘭縣推出首長人選，希望能夠在明年三月以前與國民黨確定民調整合方式，「火車時間到了就會開走」。

趙黃昨午餐會 「鄭黃會」還在準備

此外，中廣前董事長趙少康昨天與民眾黨主席黃國昌便當會，針對兩岸局勢、公共政策、國家發展、未來選戰等議題交換意見。兩人皆認為民進黨施政無能，滿腦子只有政治鬥爭，為了台灣的未來，「二○二八年一定要下架民進黨」，為此藍白必須更緊密合作，並且相信很多枝節都可以放下。

國民黨主席鄭麗文勝選後曾說過「拜會黃國昌當然是勢在必行」，希望愈快愈好，也會積極安排。對於「鄭黃會」進度，國民黨發言人牛煦庭說，二○二六年勝選、藍白合作都是國民黨重要目標，雙方主席碰面畢竟是大事，總要彼此都做好準備工作，到時候再來見面才有實質意義。

對於周榆修的說法，國民黨人士表示，已啟動研修二○二六縣市長提名辦法，待中常會通過後就會啟動提名作業，預計最快十一月中下旬出爐。關於藍白合整合機制，黨內人士表示，在野整合過去不是沒有經驗，若涉及藍白皆有意願的縣市，會提出最公平公開公正的勝選方程式；至於要先行初選決定人選再與白營對比，或是一開始即納入藍白人選民調，都是可能採行方式。

周榆修昨接受網路節目「中午來開匯」專訪，談及二○二六年直轄市及縣市議員選舉，他重申民眾黨戰略為一區一席，現任議員享有連任優先。

外界關注鄭麗文上任後，新北市長是否還有藍白合作空間？周榆修表示，民眾黨會做最好的準備，黨主席黃國昌也表達善意，只要民調輸給台北市副市長李四川，未來一定會盡全力支持對方，不過在此之前仍會按照既有步調進行，「不會等來等去、等到燈火闌珊處」。

周榆修說，民眾黨在過程展現最大的誠意，但是也不代表會一直等來等去，「火車時間到了就會開走」，現在就是把該做的事情做好，同時也要考量在新北市議會成立黨團，「如果有母雞可以帶動，當然是一件很好的事情，我們會把相關考量放進來，就有機會可以繼續往下談」。

周榆修也提及，民眾黨立委林國成的責任區為台南市、高雄市與屏東縣，其中又以在屏東走動的頻率最高，民眾黨在此還是有相關布局，再加上黃國昌與有意參選嘉義市長的立委張啓楷，「目前外界比較熟悉、有準備要選舉的縣市長人選就是二加一」；至於停職中的新竹市長高虹安，「高虹安就是民眾黨的首選，這個無庸置疑」。