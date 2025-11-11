快訊

陽光行動／建構周延長照體系 避免弱弱相殘

聯合報／ 本報記者沈能元

台灣今年將進入超高齡社會，國人平均壽命突破八十歲，但不健康年齡卻高達八年；六十五歲以上失能比率約百分之十六點五，相當於十人就接近有二人失能。長照二點○是國家重要政策，提供日照、居服等長照服務，但對於重度需求者，若未送往養護機構，就靠廿萬名看護移工承擔起長照家庭的照顧需求。

八十歲以上巴氏量表免評上路，最先源於有家屬拿不到可申請看護工的巴氏量表，毆打醫師，適逢隔年總統大選，當時的藍營候選人侯友宜提出八十歲以上廢巴氏量表政見，綠白陣營也承諾放寬申請門檻，並於去年修法通過。

過程中，民團擔心看護移工選擇比較容易照顧的老人。民團擔心有其道理，若失智、失能狀況複雜者無人照顧，絕對是悲劇。但對於離鄉背井來台打拚的看護移工，她們也是家裡的女兒，孩子的母親，若追求比較好的工作條件，想要工作不要太繁重，有自己的時間和空間，何以成為苛求？

超高齡社會對醫療及照顧體系都是大挑戰，照顧是交換生命的歷程，家庭照顧者如此，看護移工又何嘗不是？但看護移工不該是解決長照重度需求的答案，長照資源不足更不是看護移工的責任。如今重症罕病的照顧需求和看護移工的工作權在天平的兩端，弱弱相殘。

「健康台灣」是所有人的願景與目標，但超高齡社會下的照顧需求不容忽視。家戶自費聘僱看護移工，意味照顧仍是個別家庭的責任，巴氏量表的開放與存廢不該是論戰主角，建構完善周延的長照體系才是正解。

外籍看護 長照 巴氏量表

