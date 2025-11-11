快訊

鳳凰颱風逐漸減弱！路徑略往東修正「登陸位置也影響」最新動態曝光

印度新德里著名地標紅堡附近發生爆炸 已知8死11傷

聽新聞
0:00 / 0:00

陽光行動／公自費混搭 居服員、移工可互補

聯合報／ 記者廖靜清／專題報導

遠度重洋，印尼籍外看阿雅（化名）至台南照顧一名重度失能的阿公，原本相安無事，但幾個月後五十多歲的雇主借酒裝瘋，衝進房間，竟當著老父面前性侵她。四肢癱瘓、講話不清的阿公只能在旁嗯嗯啊啊，老淚縱橫，幾天後阿雅拿著簡單行李，逃離住處，成為逃逸外勞。

「偏遠山地部落有著許多黑工，甚至是黑寶寶。」伯拉罕共生照顧勞動合作社理事主席林依瑩說，二○一七年舉家搬到台中達觀部落投入老人服務工作，發現山上就有逃跑的移工，生下的孩子也沒有身分，互動久了，外看阿雅才說出自己悲慘經歷，當時害怕丟掉工作，又礙於顏面，不敢報警，求助無門。

林依瑩表示，外籍看護權益卻常被漠視，許多外看沒有自己休憩空間，就睡在陽台、樓梯下的角落，或在失能個案床邊的一張躺椅。有人則成為雇主的勞動工具，幫忙清潔環境、接送小孩等，在年節之前，甚至外借給親朋好友，成為免費鐘點清潔工。

「這些行為已經明顯觸法。」林依瑩說，許多移工受害後，因為語言不通，受僱身分等弱勢條件，而忍氣吞聲，有些仲介即使知道外看受虐，也不願處理，最後移工跑掉變「黑數」。

林依瑩強調，台灣社會對於移工進行系統性的剝削、歧視，日積月累的怨氣，不難理解外籍看護工如有機會就會往較照顧輕鬆的雇主靠攏。

「唯有整合台灣居服員與外籍看護工人力，才能解決長照痛點。」林依瑩指出，「All In One照顧服務」是混合公費及自費，並結合移工與台灣居服員各自優點。例如，台灣居服員沒語言隔閡，可陪失能者就醫；移工則負責居家備餐、洗澡、夜間照護。

林依瑩以台中達觀部落的伯拉罕共生照顧勞動合作社為例，現已發展出廿四小時居家服務，除了協助個案復能，打點生活起居，也能陪伴個案在宅安寧。此外，打破一對一的單一照顧模式，外看不再處於封閉的工作環境中，更能有尊嚴地在台工作。

巴氏量表 長照 外籍看護

延伸閱讀

製造業加薪可增移工額度 勞動部：兼顧補人力與提升薪資

人力銀行點出缺工五大原因 旅宿業明年啟用中階移工

「返鄉要押金、懷孕被解約」泰博科技移工工會指控公司長期強迫勞動 赴勞動部陳情

台灣17家企業被點強迫勞動！85萬移工陷債務黑洞…菲律賓公司大掌櫃解放款手法

相關新聞

柏林自由會議演說！蔡英文：台灣站民主防線第一線 明可能是任何國家

前總統蔡英文10日在柏林自由會議發表演說，提到威權國家對全世界的威脅，今天是台灣站在民主防線的第一線，明天可能是任何一個...

林佳龍：IPAC共同主席邀請蕭美琴演說 陪蕭進入歐洲議會

外交部長林佳龍陪同副總統蕭美琴赴歐洲議會在IPAC年會發表演說後，接受Yahoo網路節目「齊有此理」專訪回擊外界的各種質...

高市台灣有事說惹北京不滿 我總統府：陸官員威脅行為逾越外交禮節

日本首相高市早苗論述「台灣有事」的政策觀點，中國大陸駐日官員說出斬首論後，中方外交部進一步質問高市「想向台獨勢力發出何種...

台灣捐80億元換蕭美琴上台演說？外交部：已報警處理

副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會舉行的年會中發表演說，她返台後，網路謠傳「法國bb...

陽光行動／建構周延長照體系 避免弱弱相殘

台灣今年將進入超高齡社會，國人平均壽命突破八十歲，但不健康年齡卻高達八年；六十五歲以上失能比率約百分之十六點五，相當於十...

陽光行動／公自費混搭 居服員、移工可互補

遠度重洋，印尼籍外看阿雅（化名）至台南照顧一名重度失能的阿公，原本相安無事，但幾個月後五十多歲的雇主借酒裝瘋，衝進房間，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。