陽光行動／公自費混搭 居服員、移工可互補

遠度重洋，印尼籍外看阿雅（化名）至台南照顧一名重度失能的阿公，原本相安無事，但幾個月後五十多歲的雇主借酒裝瘋，衝進房間，竟當著老父面前性侵她。四肢癱瘓、講話不清的阿公只能在旁嗯嗯啊啊，老淚縱橫，幾天後阿雅拿著簡單行李，逃離住處，成為逃逸外勞。

「偏遠山地部落有著許多黑工，甚至是黑寶寶。」伯拉罕共生照顧勞動合作社理事主席林依瑩說，二○一七年舉家搬到台中達觀部落投入老人服務工作，發現山上就有逃跑的移工，生下的孩子也沒有身分，互動久了，外看阿雅才說出自己悲慘經歷，當時害怕丟掉工作，又礙於顏面，不敢報警，求助無門。

林依瑩表示，外籍看護權益卻常被漠視，許多外看沒有自己休憩空間，就睡在陽台、樓梯下的角落，或在失能個案床邊的一張躺椅。有人則成為雇主的勞動工具，幫忙清潔環境、接送小孩等，在年節之前，甚至外借給親朋好友，成為免費鐘點清潔工。

「這些行為已經明顯觸法。」林依瑩說，許多移工受害後，因為語言不通，受僱身分等弱勢條件，而忍氣吞聲，有些仲介即使知道外看受虐，也不願處理，最後移工跑掉變「黑數」。

林依瑩強調，台灣社會對於移工進行系統性的剝削、歧視，日積月累的怨氣，不難理解外籍看護工如有機會就會往較照顧輕鬆的雇主靠攏。

「唯有整合台灣居服員與外籍看護工人力，才能解決長照痛點。」林依瑩指出，「All In One照顧服務」是混合公費及自費，並結合移工與台灣居服員各自優點。例如，台灣居服員沒語言隔閡，可陪失能者就醫；移工則負責居家備餐、洗澡、夜間照護。

林依瑩以台中達觀部落的伯拉罕共生照顧勞動合作社為例，現已發展出廿四小時居家服務，除了協助個案復能，打點生活起居，也能陪伴個案在宅安寧。此外，打破一對一的單一照顧模式，外看不再處於封閉的工作環境中，更能有尊嚴地在台工作。