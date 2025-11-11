陽光行動／看護移工 民團促納入長照體系

「八十歲以上免評巴氏量表」上路三個月，申請案約八千件，勞動部換算全年可能有三萬多件，與之前預估的十萬件存有落差。勞工團體認為，原先認為看護移工會因新制大舉轉換雇主的想法有「誤區」，因為決定移工是否留下主要看勞動條件，但要真正為長照家庭提供後援，應把家庭看護工納入長照體系。

菲律賓移工南西負責照顧九十歲的失智阿公，她說，阿公雖然有時會亂動，需要花時間讓他安靜下來，但是阿嬤和姊姊，也就是雇主，「她們都和我一起照顧，而且每個月都讓我放假。」照顧阿公並不輕鬆，但她沒有想要換雇主。

移工想換雇主 須有特定條件

台灣國際勞工協會（ＴＩＷＡ）研究員陳秀蓮表示，以實務經驗來看，看護移工不單看被照顧者年齡，而是看整體勞動條件，若重症患者的家人互相支持幫忙，工作未必辛苦。另外，現實狀況是，目前未開放移工自由轉換，移工要換雇主並不容易，除非證明雇主違法，且雇主同意轉換，並於六十天內完成，否則移工就會被遣返。

中華民國就業服務商業同業公會全聯會理事長黃杲傑認為，家庭看護移工自民國八十一年開放至今，如果有人不符合資格卻想要聘用，「有辦法的人早就都弄到了啦」，不會等到現在八十歲開放免評才來申請。勞動部說開放免評後，申請案件數比之前多，事實上每月申請看護移工的人數本就持續增加。

只要雇主友善 沒理由換工作

中華民國人力仲介協會理事王昭欽表示，國內許多長者只要有生活自理能力，多數不希望「陌生人」在旁，加上申請一位看護移工所花的費用，對於多數家庭仍是一筆不小開銷，一般家庭也不會為了「省事」多聘移工，只是長輩需要有人陪伴就來申請看護移工。

王昭欽說，移工也是人，只要雇主對他好，沒理由換工作。相反地，太健康、愛碎唸的長者，反而是移工最不想接的工作，照顧重症臥床的長者，工作時間穩定，按部就班，民團擔心開放後會出現的亂象，並沒有發生。黃杲傑認為，移工不是不會挑工作，但給予合理的待遇和工作環境，他們不會想換雇主，也不想變成沒有保障的逃跑移工。

本國籍照服員 一人照顧四人

陳秀蓮表示，開放免評立意良好，但配套不足，放寬申請條件，人力可能會被濫用，並沒有照顧病人，長照家庭還是找不到人，形成惡性循環。本國籍照顧服務員平均照顧比一比三點八七，相當於一人照顧四個人，家庭看護移工照顧比是一比一，建議把看護移工納入長照體系，統一分派。

個別家戶自費聘僱看護移工，意味著照顧仍是個別家庭責任，台灣國際勞工協會和婦女新知等認為，若要接住長照家庭，需要完善後援、不能家庭獨當、一人承擔，更忌弱弱相殘，將家庭看護移工納入公共照顧體系，是值得研究的政策改革方向。