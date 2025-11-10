今日台灣明日各國 蔡英文挺民主籲先強化防衛合作

前總統蔡英文表示，區域的穩定和全球的安全是共同責任。她感謝G7及歐美聲明挺台，讓北京明白：台灣並不孤單。今天，台灣站在民主防線的最前線；但明天，任何一個國家都有可能面臨同樣的挑戰。加強合作、強化防衛，應成為所有民主國家的共同優先事項。

蔡英文10日出席第一屆「柏林自由週」（Berlin Freedom Conference）活動，並應邀於「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）上，以「Threats facing democracies: Taiwan's experience defending freedom」（「民主國家面臨的威脅：台灣捍衛自由的經驗」）為題發表演說。

蔡英文致詞表示，能夠在這個特別的時刻——第一屆柏林自由會議（Berlin Freedom Conference）——與各位齊聚一堂，是她莫大的榮幸。

她說，首先特別感謝Axel Springer自由基金會、柏林觀光局（visitBerlin），以及世界自由大會（World Liberty Congress）邀請她出席演講。同時，也要感謝柏林市長魏格納（Kai Wegner）熱情款待。

蔡英文認為，相隔將近15年，再次踏上德國的土地，讓她感到無比美好。能與這麼多志同道合、堅守民主價值的朋友們相聚，更令她深受鼓舞。

蔡英文提到，在座的許多人，一生都致力於守護民主及其價值。他們中有許多人，為了這樣的信念付出了巨大的代價；然而，即便面對艱難挑戰，依然堅定不移。能與各位這樣勇敢、堅毅的人同行，是她的榮幸。他們的努力，使世界變得更好。

蔡英文說，柏林自由周，紀念1989年11月9日柏林圍牆的倒塌。36年後，這一歷史事件依然是民主戰勝威權最鮮明的象徵。她希望，身在柏林、參與這場會議，能激勵大家繼續思考、共同制定策略，讓大家辛苦捍衛、並珍視的自由與民主，能更長久地延續。

她指出，蘇聯解體是歷史上的一大轉捩點，它讓自由得以在東歐及更廣大的地區綻放，並帶來新的希望與進步。在這股民主化浪潮的激勵下，台灣也努力邁向民主世界的一員。然而，我方道路並不平坦。那之前，是數十年的威權統治；許多台灣人因言獲罪入獄，新聞自由受到嚴重限制。

她說，儘管如此，台灣人民從未放棄希望，也未曾放棄對民主的追求。最終，大家堅持不懈的努力，在1996年迎來了台灣第一次總統直選，並開啟了民主鞏固的時代。今天，台灣被公認為全球最自由、最有活力的民主國家之一。

蔡英文表示，區域的穩定和全球的安全是共同責任，需要共同努力。無論距離遠近，志同道合的國家都能以行動與聲音，為印太地區的和平與穩定發聲。明確且一致地支持台灣安全，本身就是對威權擴張的一種有效嚇阻。

她感謝七大工業國集團（G7）、歐盟、美國與德國聯邦議會近年來的聲明，這些都展現了國際社會對台海穩定的關切與重視。這樣的聲音，讓北京明白：台灣並不孤單；也讓台灣人民感受到世界的支持。

蔡英文直言，今天，台灣站在民主防線的最前線；但明天，任何一個國家都有可能面臨同樣的挑戰。加強合作、強化防衛，應成為所有民主國家的共同優先事項，唯有如此，才能確保安全與民主生活方式，得以世代延續。

她表示，今天的會議，是邁向更緊密合作的重要一步。就像當年柏林圍牆的倒塌，使德國人民凝聚為更堅強的民主力量一樣，希望「柏林自由週」能引領大家，建立更堅實、更團結的國際民主共同體。

蔡英文指出，台灣以及所有共享自由與民主價值的夥伴，將在確保民主長存的努力中，扮演關鍵角色。即使當前挑戰前所未有，只要彼此攜手合作，她深信自由社會的未來必將光明。