彭啟明專文登波蘭共和報 籲國際支持台灣參與COP30

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會（COP30）召開首日，波蘭主流媒體共和報刊登環境部長彭啟明專文，闡述台灣應對氣候變遷的決心與貢獻，並呼籲國際社會支持台灣參與COP30。

共和報（Rzeczpospolita）10日刊登彭啟明專文，文中強調，台灣已提出新的國家自定貢獻（NDC）目標，力求與全球溫控1.5°C目標接軌，並積極推動國際碳市場對接法規，展現負責任的國際成員角色。

彭啟明指出，面對氣候變遷，台灣作為國際社會負責任的一員，正積極接軌國際追求溫控1.5°C的目標。台灣已於2025年提出2035年國家自定貢獻（NDC），明確設定了低碳台灣的轉型里程碑，以回應全球減碳責任。

為此，賴清德總統已於2024年6月在總統府成立「國家氣候變遷對策委員會」，透過導入民間力量，溝通國家氣候治理戰略方針。委員會提出了國家減碳新目標：2030年及2035年國家溫室氣體淨排放量分別相較基準年減少26%至30%及減少36%至40%。

在國際參與方面，台灣正積極推動與國際碳市場對接的法規與行政基礎。期盼逐步建立台灣自有的減碳合作模式，實質貢獻全球淨零目標，並在區域與全球供應鏈中發揮應有的責任與角色。

彭啟明呼籲，世界各國支持台灣參與今年11月在巴西貝倫（Belém）召開的COP30，期許台灣能與國際社會共同以COP30「全球共作」的精神來因應氣候危機，以集體行動推動巴黎協定全面落實，一同為淨零世界努力付出。

共和報的讀者多為波蘭政經決策高層，具輿論影響力。