蔡英文：台灣貢獻供應鏈安全生態系 晶片更是全球繁榮基石

前總統蔡英文表示，透過策略夥伴關係，台灣建立了可貢獻於全球供應鏈安全的生態系。尤其在半導體領域，台灣的高科技產業已成為全球經濟不可或缺的一環。在AI定義力量的新時代，台灣的晶片產業，更是全球繁榮的基石。

蔡英文10日出席德國第一屆「柏林自由周」（Berlin Freedom Conference）活動，並應邀於「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）上，以「Threats facing democracies: Taiwan's experience defending freedom」（「民主國家面臨的威脅：台灣捍衛自由的經驗」）為題發表演說。

蔡英文致詞表示，當大家慶祝並珍惜台灣與其他國家數十年來的民主進展時，也必須正視：民主所面臨的威脅，變得前所未有地嚴峻。近年來，全球的民主制度正遭遇日益嚴重的挑戰。

蔡英文舉例，俄羅斯全面入侵烏克蘭，喚醒了全世界的警覺。三年多的戰爭過去，威脅仍在擴大。俄羅斯不僅入侵他國領空，還破壞關鍵基礎設施，如海底電纜。

她提到，在歐洲與亞洲，威權政體使用的手段也很相似。近年台灣面對的許多不穩定手段，最終也出現在歐洲，包括認知作戰與資訊操弄——這些攻擊往往隱蔽難辨，卻對民主社會造成深遠的傷害。

她指出，這些手段包括假訊息、網軍、媒體滲透，並因AI技術的進步而突破語言障礙。威權者藉此利用民主社會的開放性，干預選舉、製造分裂、削弱人民對政府與民主制度的信任。

蔡英文認為，現在是民主國家彼此連結、調整策略、確保國家安全與繁榮的重要時刻。交戰規則已改變，集體策略也必須隨之演進。面對威權挑戰，韌性是民主存續的關鍵。台灣深知什麼是韌性，也深知試圖利用民主缺陷之人所帶來的危險。如今，台灣幾乎每天都面臨更強烈的威脅與恫嚇。

蔡英文直言，台灣的鄰居認為透過持續的影響行動、灰色地帶作為與軍事演習，可以讓台灣人陷入恐懼或麻木。但事實恰恰相反：台灣人民將這些挑戰化為養分，鍛鍊出更強的韌性。

蔡英文說，這份韌性，讓台灣守護了選舉、度過疫情、抵禦資訊操弄。對台灣而言，韌性有許多面向——從個人到集體，從經濟到國防。而民主國家之間，必須加深安全合作。其中一項實際作法，是建立溝通與資訊共享的機制。唯有團結一致，民主陣線才不易被擊破。

她表示，台灣在多個面向積極強化韌性，特別是在國防投資上持續加碼。自她在2016年就任至2024年卸任的八年間，國防預算增加超過80%，年均成長近8%，是台灣歷來最有系統、最具規模的國防投資。

她說，其繼任者賴清德總統，仍持續依據安全需求增加投入。除了傳統戰力如戰機，台灣也大幅投資不對稱戰力，如機動式陸基反艦飛彈系統，並強化關鍵基礎設施的安全與韌性。台灣也從歐洲的經驗中學習，設立「全民防衛動員署」，加強後備部隊訓練，推動全社會的防衛韌性。

蔡英文指出，台灣強化了數位基礎建設，以抵禦網路威脅，並與公民社會協作，對抗資訊操弄。隨著科技發展，也持續提升科技能力，對抗外來資訊操弄與認知戰。

蔡英文表示，透過策略夥伴關係，台灣建立了可貢獻於全球供應鏈安全的生態系。尤其在半導體領域，台灣的高科技產業已成為全球經濟不可或缺的一環。在AI定義力量的新時代，台灣的晶片產業，更是全球繁榮的基石。

她說，這些努力，讓台灣在威脅之下更能強化國防及社會韌性，也展現我方願意分享經驗、承擔責任，並珍惜安全夥伴的支持。台灣所做的一切，不僅是為了守護自己的家園，更是為了區域穩定與全球民主的安全。