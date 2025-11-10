快訊

林佳龍：IPAC共同主席邀請蕭美琴演說 陪蕭進入歐洲議會

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部長林佳龍。記者季相儒／攝影
外交部林佳龍陪同副總統蕭美琴赴歐洲議會在IPAC年會發表演說後，接受Yahoo網路節目「齊有此理」專訪回擊外界的各種質疑，他說，歐洲議會的主人就是議員們，歐洲議會的總務長也是IPAC共同主席，他邀請蕭美琴來訪，也陪著蕭通關然後進入歐洲議會，事實就是這樣。

林佳龍說，IPAC的成員有很多是來自歐洲的議員，在歐洲議會舉辦活動，只要議長覺得沒有問題就可以同意，在歐洲議會舉辦活動需要申請，加上蕭美琴一行得到的禮遇，都是需要議會同意的，不是說誰就可以這樣大搖大擺走進去。

對於在野黨的質疑，林佳龍說，有些批評內容是不實的，「如果你心中有台灣，當代表台灣的國家正副元首走到國際，我們的心態應該是終於在國際上有立足之地」；「今天如果不是因為中共的因素，我想全世界都很歡迎我們的總統、副總統到他們的國會去演講，今天台灣的困難就這樣，所以不用酸溜溜的，那只是降低自己的格調。」

林佳龍還原安排出訪的細節，他指出，IPAC透過我駐倫敦辦事處來函邀請時，外交部評估讓蕭美琴或讓林佳龍以外長身分出席，賴清德總統指示「打團體戰、精銳盡出」，外交部著手準備現場演說和視訊演講兩方案。

林佳龍說，到活動前10天，我方判斷蕭美琴有機會親自出席；蕭美琴知曉現場演說或許可行，也在準備中，最後是到了出發前5天，賴總統再度召集會議，由賴定案。

過程中諜對諜，林佳龍說，要確保在演說開始前要能到場，又不能太早出發以免走漏消息導致行程受阻；當司儀在活動現場宣布蕭美琴將蒞臨演說的前後一小時，IPAC管制新聞和訊息的發表，請媒體在演說結束後才報導。

林佳龍指出，蕭美琴到歐洲公開演說代表的是一種新的方式和空間，過程中歐盟及相關歐洲國家要分別頂住中共的壓力。

林佳龍說，過去歐洲國家承受來自北京的很大壓力，但是歐盟最近開始強調戰略自主性，不能夠聽信中共的「一個中國原則」的版本，從G7外長等會議，到歐洲議會聲明聯合國大會2758號決議與台灣無關，歐盟有所謂「一中政策」，「也可以有『一台政策』」，俄羅斯侵略烏克蘭讓歐洲國家對台灣更有同理心，台灣自己在全世界的重要性也在逐步增加。

Yahoo網路節目齊有此理12日中午將播出林佳龍的專訪內容，10日先釋出預告。

林佳龍 蕭美琴 外交部

