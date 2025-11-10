聽新聞
台灣捐80億元換蕭美琴上台演說？外交部：已報警處理
副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會舉行的年會中發表演說，她返台後，網路謠傳「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。外交部表示，已行文內政部警政署及法務部調查局報案，並與警政及資安單位合作追查來源。
外交部表示，此為刻意製造、蓄意擴散的假訊息，內容完全子虛烏有，針對刻意散播謠言的行為，將會持續蒐證提供警政機關偵辦，追究相關法律責任。
外交部指出，IPAC、總統府及外交部都已在第一時間澄清相關言論，呼籲外界切勿再刻意引用、轉傳或散布未經查證的訊息，以免誤導輿論、傷害國家形象，也請國人提高警覺，共同守護台灣的資訊安全與民主價值。
外交部表示，台灣的外交處境向來艱困，但第一線同仁長期以專業與努力，持續在國際舞台上爭取支持、拓展外交空間，成果得來不易，呼籲社會各界多給予肯定與支持，團結維護我國的外交成果。
