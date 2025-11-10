快訊

不斷更新／宜蘭跟進放颱風假！台南、高雄等7縣市正常上班上課

新北颱風假有望？侯友宜應變會議：新北明是豪雨等級未提升

馬太鞍溪滾滾泥流沖進街道！鳳凰颱風大雨 花蓮明利村已淹水

聽新聞
0:00 / 0:00

高市台灣有事說惹北京不滿 我總統府：陸官員威脅行為逾越外交禮節

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片

日本首相高市早苗論述「台灣有事」的政策觀點，中國大陸駐日官員說出斬首論後，中方外交部進一步質問高市「想向台獨勢力發出何種信號」，高市在答覆日本眾議員時說，台灣有事的說法延續政府一貫見解，沒有打算撤回或取消。我總統府發言人郭雅慧表示，嚴肅關注中國官員對日本所發出的威脅語句，這樣的行為顯已逾越外交禮節。

郭雅慧說，台灣始終堅守民主自由的價值，並與理念相近的國家，共同維護區域和平與穩定現狀；我政府將持續與日本在內的國際友盟持續攜手合作，為維護台海與印太區域安全、和平穩定持續努力。

高市7日被立憲民主黨議員岡田克也問及，若中國以軍艦封鎖台灣海域，是否會構成存立危機事態。她答稱：「若使用軍艦伴隨動武，怎麼看都可能構成存立危機事態。」中國駐大阪總領事薛劍8日一度在社群轉發相關新聞，並評論：「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎？」

立憲民主黨的大串博志10日在預算委員會要求高市撤回或取消發言，她拒絕並說，「作為自衛隊最高指揮官，必須設想各種情境，並綜合判斷。那天的回答是以最壞情況為例，稍微具體地作了答辯」。

高市說，「只是假設最壞的情況」，日後發言將謹慎，「今後不會在國會上明確假設特定情況來陳述」。

日本 眾議員 外交部

延伸閱讀

蕭美琴赴歐演說 府：面對大陸打壓仍能克服

央視揚言全球追捕沈伯洋 府：中國無管轄權

「台灣有事」發言 高市早苗：符合政府見解、不會撤回

綠：中國外交官揚言斬首高市早苗 不合外交行為

相關新聞

高市台灣有事說惹北京不滿 我總統府：陸官員威脅行為逾越外交禮節

日本首相高市早苗論述「台灣有事」的政策觀點，中國大陸駐日官員說出斬首論後，中方外交部進一步質問高市「想向台獨勢力發出何種...

國民黨新人事案 大陸事務部主任由張雅屏兼任

國民黨主席鄭麗文今公布新一波人事案，大陸事務部主任由考紀會主委張雅屏兼任。

台灣捐80億元換蕭美琴上台演說？外交部：已報警處理

副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會舉行的年會中發表演說，她返台後，網路謠傳「法國bb...

谷立言本周會鄭麗文？AIT：跨政治光譜對話討論強化美台關係

國民黨主席鄭麗文上任後，傳出美國在台協會（AIT）將於本周會晤鄭麗文，了解新任國民黨主席的立場。對此，一名AIT發言人表...

網傳捐巨資換蕭美琴IPAC演講 北市警待涉案男返台偵辦

網傳不實訊息，聲稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。刑事局今天表示，已下架不實訊息。據了解，北市警方將待...

補助企業須善盡社會責任 經濟部：情節重大違規必依法追回

民眾黨團引述審計部調查，質疑經濟部「違法企業拿補助、縱容不追回」，經濟部表示，依據「產業創新條例」核予的補助及獎勵案件，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。