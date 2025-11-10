聽新聞
高市台灣有事說惹北京不滿 我總統府：陸官員威脅行為逾越外交禮節
日本首相高市早苗論述「台灣有事」的政策觀點，中國大陸駐日官員說出斬首論後，中方外交部進一步質問高市「想向台獨勢力發出何種信號」，高市在答覆日本眾議員時說，台灣有事的說法延續政府一貫見解，沒有打算撤回或取消。我總統府發言人郭雅慧表示，嚴肅關注中國官員對日本所發出的威脅語句，這樣的行為顯已逾越外交禮節。
郭雅慧說，台灣始終堅守民主自由的價值，並與理念相近的國家，共同維護區域和平與穩定現狀；我政府將持續與日本在內的國際友盟持續攜手合作，為維護台海與印太區域安全、和平穩定持續努力。
高市7日被立憲民主黨議員岡田克也問及，若中國以軍艦封鎖台灣海域，是否會構成存立危機事態。她答稱：「若使用軍艦伴隨動武，怎麼看都可能構成存立危機事態。」中國駐大阪總領事薛劍8日一度在社群轉發相關新聞，並評論：「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。你們做好覺悟了嗎？」
立憲民主黨的大串博志10日在預算委員會要求高市撤回或取消發言，她拒絕並說，「作為自衛隊最高指揮官，必須設想各種情境，並綜合判斷。那天的回答是以最壞情況為例，稍微具體地作了答辯」。
高市說，「只是假設最壞的情況」，日後發言將謹慎，「今後不會在國會上明確假設特定情況來陳述」。
