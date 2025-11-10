台灣橋樑計畫開幕 賴總統盼台成為全球科研樞紐

賴清德總統10日表示，教育部已在五所大學設立了六個研究中心，聚焦人工智慧、生醫、資通訊、量子與海洋科技等前瞻領域，期盼促台灣成為全球科研與技術發展的重要樞紐。

由世界和平基金會與國內中研院、台灣大學共同主導，並聯合全國10所頂尖學術機構一起推動的「台灣橋樑計畫」10日舉行開幕式，賴總統前往致詞。

包括教育部長鄭英耀、政委兼國科會主委吳誠文、諾貝爾獎得主安德烈．蓋姆、中央研究院士李遠哲及院長廖俊智、台灣大學校長陳文章、光寶集團（2301）創辦人宋恭源、世界和平基金會主席尤韋．莫拉韋茨等，皆出席活動。

賴總統表示，「台灣橋樑計畫」是由台大和中研院共同主導，當前世界變化不斷，面臨地緣政治衝突、極端氣候風險，以及供應鏈重組等關鍵議題，相信唯有透過不斷的對話，讓科學、教育、外交三個領域攜手並進，才能為世界的變局找到最適切的解方。

賴總統說，「台灣橋樑計畫」的首位講者是有「石墨烯之父」之稱的安德烈．蓋姆（Andre Geim）爵士。蓋姆爵士發現「石墨烯」這種強韌且具有獨特熱與電學特性的新穎材料，並在2010年與康斯坦丁．諾沃肖洛夫（Konstantin Novoselov）教授共同獲得諾貝爾物理學獎的殊榮。

賴總統提到，包括蓋姆爵士在內，接下來七個月將有31位諾貝爾獎得主來台，以公開演講、小型討論等多元形式進行交流，相信不論對於同學或是師長、研究者以及整個台灣社會，都會是豐富的知識饗宴。期盼台灣的大學不僅是學習的場所，更是知識創新的全球夥伴。

賴總統指出，這些年來，政府持續推動「高等教育深耕計畫」，現在已經進入第二期（2023至2027年），以提升大學品質，促進高教多元發展，也協助大學追求國際一流地位及發展研究中心。今年核定包括台灣大學等4所大學的全校型計畫補助，協助學校深化國際連結。

他也說，近十年來，台灣的學術論文被高度引用的比例也持續攀升，這顯示出台灣的研究成果正不斷地被國際社會肯定。

賴總統表示，在國際合作方面，教育部支持台灣大學等共12所學校所組成的「國家重點領域國際合作聯盟」。從2023年聯盟成立至今，台灣已經與美國、歐洲、日本等頂尖大學系統建立夥伴關係，促進了青年學者、外籍與國內學生更多的互訪交流，讓台灣成為全球人才交流的重要節點。

賴總統說，今年8月教育部啟動「國家重點領域頂尖研究中心計畫」，目前已經在五所大學設立了六個研究中心，聚焦人工智慧、生醫、資通訊、量子與海洋科技等前瞻領域。政府每年也提供補助，期盼這些中心能夠帶動跨國合作與創新突破，進一步讓台灣成為全球科研與技術發展的重要樞紐。