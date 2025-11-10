網傳捐巨資換蕭美琴IPAC演講 北市警待涉案男返台偵辦

網傳不實訊息，聲稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。刑事局今天表示，已下架不實訊息。據了解，北市警方將待涉案陳姓男子自日本返台後，依社維法查辦。

副總統蕭美琴結束在布魯塞爾的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」年會演講行程，9日清晨搭機返台。但網路出現不實訊息，聲稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。

總統府發言人郭雅慧9日表示，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實，已通知警政單位依法調查處理；網紅「四叉貓」劉宇也發文表示找到造謠網友的身分，並公開社群帳號、車牌號碼等資料。

刑事局下午發布新聞稿表示，針對網路社群平台的相關不實訊息貼文，目前已下架該篇不實訊息，並依法調查偵辦相關錯假訊息。

據了解，由於陳男目前人在日本，北市警方將待他返台後，依違反社會秩序維護法偵辦裁處。

刑事局表示，台灣言論自由為人民的基本權利，法律均給予最大限度之保障，但對於散佈不實訊息、惡意造謠、煽動恐懼等錯假訊息，定將依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款規定「散佈謠言，足以影響公共的安寧者」（假訊息）偵辦。

警政署呼籲，對於各種流傳的訊息、謠言應多加查證，切勿杜撰或轉傳不實訊息；同時，民眾若接獲來源不明或未經查證屬實的資訊時，也應先查證內容是否真確、辨識真偽，避免成為假訊息的傳播者。