副總統蕭美琴赴IPAC演說 總統府揭四個重要意義

關於近日副總統蕭美琴赴IPAC演說，總統府發言人郭雅慧10日受訪時表示，這一趟能夠成功，代表四個重要的意義，包括民主自由的台灣社會被國際所認可，台灣不單是在全球供應鏈上面佔有了一席之地，有關鍵角色。同時，安全還有防衛方面，也是民主友盟可信賴的夥伴。

有關網路謠傳蕭美琴到IPAC演說，是因為台灣挹注了80億歐元，郭雅慧表示，這個謠言總統府已經嚴正譴責，並且也通知了警政單位要依法來進行調查。事實上，IPAC是在一個多月前，透過外館向外交部提出有這樣的演講邀約。

郭雅慧轉述，賴清德總統也指示希望能夠全力以赴。因此這個過程當中，外交人員非常辛苦，因為有時差，也有很多細節，需要日以繼夜完成任務。不希望因為這樣的謠言，就抹煞外交人員的心血。她指出，蕭美琴赴IPAC演說能成功，代表四個重要的意義。

第一，民主自由的台灣社會被國際所認可。國際友人支持台灣在國際上面發聲，受到這樣的支持，代表的是台灣長年以來的努力，讓台灣走向世界也因此更有自信。

第二，過去比較少見，接連兩個禮拜有卸任的正副元首，加上現任的副總統，三個人同時接連到歐洲拜訪，顯示深化臺歐關係持續努力中。台灣不單是在全球供應鏈上面佔有了一席之地，具有關鍵角色，同時在安全還有在防衛上也是民主友盟可信賴的夥伴。

第三，最重要的是傳達了一點，對台灣人來說，台灣國民跟全球公民一樣，都有可以參與國際組織、活動的機會，台灣這次也在這個舞台上對外表達這樣的心情。

第四，蕭美琴赴IPAC演說能成功，背後是政府團隊跨部會集體努力。即使面對的中國的打壓，台灣一樣可以克服，也有韌性，讓台灣以自信神情走向國際。

另外，立委沈伯洋遭中國大陸通緝嗎，陸方表達將全球跨境抓捕。對此，郭雅慧說，這就是非常典型的跨國鎮壓，很粗暴的一個行為。

郭雅慧重申，中國大陸對台灣沒有任何管轄權，我政府會確保每一位公民的人身自由，同也會關注任何去協助這樣非法行為的人，會進行嚴懲。同時也跟國際友盟攜手合作，任何民主國家都不會接受這樣的打壓行為。

至於前總統蔡英文正在訪歐，外交官俞大㵢表示「蔡英文訪美指日可待」，郭雅慧回應，這部分交由蔡辦對外進行說明。