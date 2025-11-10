聽新聞
影／駁斥赴歐演講花80億歐元 蕭美琴：完全的造謠
副總統蕭美琴上周前往比利時布魯塞爾，出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」位於歐洲議會舉辦的年會並發表演說，昨天一早她返抵桃園國際機場，今天下午特別赴運動部為東京聽奧中華代表團授旗，也親自駁斥「花80億歐元換演說」的說法。
蕭美琴強調，網路傳出花80億歐元的消息「是完全的造謠」，是「完全不實的扭曲」，她強調說：「能夠去到歐洲跟各位關心台灣的議員發表看法，是許許多多前線外交同仁，長期努力的成果，同時是國際間很多朋友的幫忙。」
蕭美琴表示，赴歐演說呈現台灣在國際上受到愈來愈多的關注，有更多朋友願意協助。他也透露，最初原本是規劃視訊出席，兩周前外交部認為有空間爭取實體出席，中間有許多環節，最後一刻才確定可以順利進行，感謝外交部和前線外館同仁的努力。
「我相信台灣人覺得我們和世界公民一樣，有公平參與國際的機會，也會極力爭取這些機會。」蕭美琴也提到，針對網路謠言是否提告，總統府發言人郭雅慧今天已經有相關說明。
