【重磅快評】不想輸蔣家後代？不合賴胃口才是恰吉障礙

2026戰火點燃，但民進黨推誰挑戰台北市長蔣萬安，態勢不明。聲量爆紅的綠委王世堅受訪稱「蔣萬安95%會連任」，並抒發「我不想輸給蔣家後代」的想法，感性有餘，但和昔日戰友張景森的觀點「老去挑人家阿公阿祖的事，很煩耶！」南轅北轍。就現實而言，不合賴清德胃口，恐怕才是王世堅最大障礙，這回張景森比王世堅清楚多了。

名嘴黃暐瀚臉書貼文，上周邀王世堅上節目剖析內心世界。王稱「蔣萬安95%會連任」、「身為二二八受難家屬，我有一個私人情感的因素過不去」、「我不想輸給蔣家後代，這樣對我的外公還有爸爸，沒辦法交代」；黃並評論身為「現象級」的政治人物，王如果參選台北市長，勝敗先不論，選舉精采度肯定破表。

王世堅選台北市長話題近來確實被炒熱起來，但他面對參選卻一直表示「興趣缺缺」，也沒有提交意願書，名嘴的訪問吹縐一池春水。

但王世堅所提的兩個理由，卻可以看出民進黨對台北市長選戰普遍存在失敗主義，即使像王世堅這樣兩岸爆紅的政治人物都不敢輕攫其鋒。王世堅光說「蔣萬安95%會連任」，就讓綠營心情盪到谷底，但他再提「我不想輸給蔣家後代」卻顯現和張景森截然不同的心境。

張景森日前暢談台北市長選情，他不認為蔣萬安有那麼強，民進黨應打市政牌，市政議題帶不動，市長也不用選了；在市民眼中，包括像他這樣的綠營支持者都認為蔣萬安在政治上沒什麼大問題，「老去挑人家阿公阿祖的事，很煩耶！」。他還說台北到處是人才，比蔣強的超過100個，單單賴清德把聯絡簿看一遍，民間友人或內閣裡面，就有滿手好牌。

如果張景森的論點成立，王世堅的「蔣家後代」情結也一定讓張景森感到「很煩耶」；而張景森說台北到處都是人才，賴清德聯絡簿就有滿手好牌，顯然也被王世堅打臉，因為王世堅認為民進黨勝率只剩5%。到底是張景森看清時勢 ，還是王世堅透析戰局，已成王世堅兩岸爆紅之外的另一個迷因。

賴清德強勢操盤2026，不是信賴團隊就沒出頭機會。王世堅自稱「堅系」，既逆風又敢言，常與層峰唱反調，在黨內以烏鴉自期，被網友封為「民進黨最後的良心」，但這樣的角色註定不討喜，更可能是悲劇英雄，即便「沒出息」、「連滾帶爬」原先的評論對象並非賴清德，但卻刺傷綠營的玻璃心，連王義川都跳出來說不要聽，明年首都市長一役怎麼會有王的角色？

張景森和王世堅有交情，也曾針鋒相對。2016年文林苑事件，張發言惹議，王批張「換了位子就換腦袋」，並勸他「謹言慎行、莫忘初衷」；2021年北市社宅跳票，當時市長柯文哲甩鍋張景森，王批柯是「一出事就拉朋友下水」。這次王世堅缺席北市選戰，卻說一個張景森也覺得很煩的理由，王世堅說蔣萬安勝率95%，張卻說賴清德有滿手好牌，王、張這次針鋒相對，精彩度已先破表。