蕭美琴赴歐演說 府：面對大陸打壓仍能克服

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。記者張文馨／攝影
副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會舉行的年會中發表演說，總統府發言人郭雅慧今（10日）表示，這次訪問包含民主自由的台灣社會被國際認可、台灣政要接連訪歐深化台歐關係、台灣跟全球公民一樣都可以有參與國際活動的機會，以及面對中國打壓，台灣有韌性可以走向國際等4個意義。

蕭美琴返台後，網路謠傳「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，郭雅慧說，嚴正譴責謠言，已通知警政單位依法調查，不希望謠言抹煞外交人員的努力。

郭雅慧指出，此行有4個意義，包含代表民主自由的台灣社會被國際所認可；相較過去比較少見，有台灣的卸任正副元首，再加上現任的副總統，接連到歐洲拜訪，持續努力深化台歐關係，台灣在全球供應鏈占有一席之地，以及在安全防衛是民主友盟可信賴的夥伴。

接著，郭雅慧說，對台灣人來說，跟全球公民一樣，都有可以參與國際組織、參與國際活動的機會；此行能夠成功，是政府團隊集體努力，即使面對中國打壓，一樣可以克服，也有韌性讓台灣以自信神情走向國際。

針對中國官媒央視發布影片，引述專家聲稱可透過國際刑警組織等管道，對「台獨頑固分子」民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作；郭雅慧說，這是非常典型的跨國鎮壓的粗暴行為，她要再次強調中國對台灣沒有任何管轄權，政府會確保每位公民的人身自由，會嚴懲任何協助這樣非法行為的人，同時我方跟國際友盟會攜手合作，任何民主國家都不會接受這樣的打壓行為。

郭雅慧 對中 總統府發言人

