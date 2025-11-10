快訊

中和這區賣到9字頭 專家驚呼「我的老天鵝」

賓士車高速逆向撞斷消防栓 肇事男身上有喪屍煙彈當場被逮

台積電員工可放心了 高科實中今揭幕、設校經費高達27億

網傳台捐80億歐元換蕭美琴演講 刑事局：依法偵辦假訊息

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
副總統蕭美琴出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會舉行的年會發表演說，返台在桃園國際機場談話。記者黃仲明／攝影
副總統蕭美琴本月7日出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會舉行的年會發表演說，

有Threads貼文稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，總統府指是惡意捏造。刑事局今表示，已通報下架不實訊息，依法調查偵辦相關錯假訊息

刑事局表示，我國言論自由為人民基本權利，法律均給予最大限度保障，但對散佈不實訊息、惡意造謠、煽動恐懼等錯假訊息，警方將依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款規定「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」偵辦。

刑事局表示，對於各種流傳訊息、謠言應多查證，切勿杜撰或轉傳不實訊息；民眾接獲來源不明或未經查證屬實資訊，應先查證內容是否真確、辨識真偽，避免成為假訊息傳播者，共同維護網路環境純淨。

