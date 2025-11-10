網傳台捐80億歐元換蕭美琴演講 刑事局：依法偵辦假訊息

副總統蕭美琴本月7日出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會舉行的年會發表演說，

有Threads貼文稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，總統府指是惡意捏造。刑事局今表示，已通報下架不實訊息，依法調查偵辦相關錯假訊息。

刑事局表示，我國言論自由為人民基本權利，法律均給予最大限度保障，但對散佈不實訊息、惡意造謠、煽動恐懼等錯假訊息，警方將依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款規定「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」偵辦。

刑事局表示，對於各種流傳訊息、謠言應多查證，切勿杜撰或轉傳不實訊息；民眾接獲來源不明或未經查證屬實資訊，應先查證內容是否真確、辨識真偽，避免成為假訊息傳播者，共同維護網路環境純淨。