影／廖偉翔轟政府：食安都靠善後 別用「加強稽查」話術敷衍

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委廖偉翔。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委廖偉翔。圖／聯合報系資料照片

市售雞蛋爆農藥殘留芬普尼超標，震驚各界，國民黨立委廖偉翔今天直言，食安不能每次都靠善後，政府要學會事前防堵，這次事件再度凸顯民進黨政府監管失靈、食安破口情況；農業部應盡速公布檢驗結果與流向，而非用「加強稽查」敷衍大眾，後續更該建立更嚴格且透明的標準。

衛福部食藥署昨晚緊急通報，彰化縣衛生局抽驗市售雞蛋時發現，「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」中農藥代謝物「芬普尼」殘留量為法定上限的3倍，涉及約15萬顆，流向全台10個縣市。消息一出，引發民眾憂心。

廖偉翔指出「食安不能每次靠善後，政府也要學會事前防堵」，最近雞蛋被驗出芬普尼殘留3倍，再度凸顯民進黨政府監管失靈、食安體系出現破口，根據世界衛生組織（WHO）報告，芬普尼是高風險農藥成分，不僅會傷害肝臟、腎臟，甚至是影響胎兒發育及人的生育能力。

廖偉翔抨擊，毒性這麼強的物質，竟然出現在民眾日常飲食，政府應該拿出最嚴謹態度應對，請農業部盡速公布檢驗結果與流向，對相關單位失職也要追究責任，而不是用「加強稽查」敷衍大眾，後續應建立更嚴格、更透明的標準，才能恢復民眾對我國食安的信任。

