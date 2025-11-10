黃國昌還沒見鄭麗文先見趙少康 趙讚黃「瘦不是沒有道理」

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康今中午與民眾黨主席黃國昌便當會，兩人針對兩岸局勢、公共政策、國家發展、未來選戰等議題交換意見。圖／取自趙少康臉書
中廣前董事長趙少康今中午與民眾黨主席黃國昌便當會，兩人針對兩岸局勢、公共政策、國家發展、未來選戰等議題交換意見。趙少康也說，黃國昌本來就挺拔，瘦下來以後更顯得玉樹臨風，難怪引發關注。值得注意的是，在國民黨主席鄭麗文11月1日正式上任前，媒體曾問黃何時會與鄭見面，那時黃國昌表示「真的沒那麼急」，黃國昌反倒先見趙少康一起吃當。

趙少康說，今天中午他與黃國昌共進午餐，他一踏進辦公室，就有同仁驚呼「本人好瘦，已經太瘦了......」黃國昌本來就挺拔，瘦下來以後更顯得玉樹臨風，難怪引發關注。一個多小時的便當會，他倆對兩岸局勢、公共政策、國家發展、未來選戰等議題交換意見。

趙少康說，他們兩人都認為，民進黨施政無能，滿腦子只有政治鬥爭，為了台灣的未來，2028一定要下架民進黨，為此，藍白兩黨必須更緊密合作，很多枝節都可以放下。

話鋒一轉，趙少康提到，便當會後，黃國昌把菜、肉都吃完了，白飯卻幾乎沒動，果然要靠「吃對東西」才能瘦，他對美食毫無抵抗力，所以體重越減越重。不只飲食控制，黃國昌也分享，前段時間他剛自主完成「台北360」路線，從台北騎自行車到高雄，飲控加上高強度運動，瘦真的不是沒有道理。

黃國昌 趙少康 便當

