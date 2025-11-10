企業重大違規還拿補助 黃國昌要求擴大追回

「發生重大違規卻還能拿政府補助，經濟部、數發部與農業部應該儘速追回！」白委黃國昌10日在記者會指出，《產創條例》中規定有重大違規的企業不能領補助，但在經濟部認定下，這3年僅有1家，可光是重大職災的公司就有38家，且如曾發生敬鵬大火案的敬鵬公司，因為經濟部審查會認定「沒有重大違規」，就沒有追回補助，非常荒謬。

補助違法企業256億

民眾黨立院總召黃國昌10日在記者會揭露，《產業創新條例》透過補助，鼓勵績優企業發揮創新，但第70條中提到：「公司或企業最近三年因嚴重違反環保、勞工或食安相關法律且情節重大，經各中央目的事業主管機關認定者，不得申請本條例之獎勵或補助，並應追回違法期間所獲得之獎勵或補助。」但經濟部、農業部與數發部等部會卻缺乏追回作為。

黃國昌列舉審計部資料指出，111到113年3個部會共補助33112家企業、補助金額約405億，但109到113年違法廠商有4062家，補助約256億元，同期發生重大職災公司有38家、補助6.7億元；111到113年連續3年均有違法者共84家、補助金額約6億元，拿政府補助卻還違法，非常不應該。

審查會替敬鵬放水？

「追回獎勵或補助者，主管機關應於處分確定後在網站公開周知！」黃國昌痛批，結果在勞動部查到4家有接受補助共2742萬元的企業，都因違法遭裁罰超過1百萬，但經濟部、農業部及數發部均未列入情節重大處理。他說，111到112年遭認定受補助企業違法情節重大者有8家、補助約6233萬元，但經濟部只追回1家、25萬元。

以屏東敬鵬大火案的敬鵬公司為例，該公司在111到113年分別被裁罰105萬、160萬元與60萬元，符合經濟部內部認定違規情節重大、得以追回補助的《認定要點》規定，但經濟部內部竟另組成審查會，擅自認定敬鵬公司「違法情節並非重大」，因此不用追回相關補助，相當荒謬，他會要求這幾個部會依法行政，追回相關企業補助。

認定重大標準可檢討

對此，經濟部長龔明鑫在備詢前僅回應說，若企業違反食安、環保、勞工等議題，情節重大者主管機關認定，就可追回補助，但認定重大情節的權力在於主管機關，經濟部也有制定要點，並組成審查委員會，如何認定可以討論，但絕對沒有違法。不過他也說，目前「重大」是連續再犯、造成重大傷亡，認定方式可以再檢討。

